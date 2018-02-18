Бакамбу: «Нет проблем, что мой трансфер в „Бэйцзин Гоань“ немного затягивается»

Нападающий Седрик Бакамбу не беспокоится, что его переход в китайский «Бэйцзин Гоань» пока так официально и не завершен.

Клуб из Поднебесной выкупил конголезца у «Вильярреала» в январе, но до сих пор не представил общественности и официально не объявил о переходе. Сделка задерживается из-за нового правила от китайской федерации футбола, которая обязала местные клубы платить 100 % налога от трансферов иностранных футболистов для развития футбола страны на детско-юношеском уровне.

«Нет никаких проблем, это лишь вопрос времени. Думаю, всё будет в порядке.

Меня хотят представить в Пекине перед прессой и болельщиками, именно поэтому переход затягивается».