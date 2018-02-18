Сборная России поздравила Нойштедтера с 30-летием

Пресс-служба сборной России поздравила полузащитника национальной команды Романа Нойштедтера с днем рождения. Сегодня ему исполняется 30 лет.

Нойштедтер выступает за сборную России с 2016 года, на его счету 5 матчей за главную команду страны.