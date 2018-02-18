Олег Иванов: «За ничью с „Зенитом“ получили премиальные, как за победу»

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов рассказал о премиальных, которые команда получила за ничью с «Зенитом» (0:0) в матче 20-го тура текущего розыгрыша РФПЛ.
«В принципе, за ничью дома премиальных не полагается, но мы получили, как за победу».
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Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов рассказал о премиальных, которые команда получила за ничью с «Зенитом» (0:0) в матче 20-го тура текущего розыгрыша РФПЛ.
«В принципе, за ничью дома премиальных не полагается, но мы получили, как за победу».