Олег Иванов: «За ничью с „Зенитом“ получили премиальные, как за победу»

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов рассказал о премиальных, которые команда получила за ничью с «Зенитом» (0:0) в матче 20-го тура текущего розыгрыша РФПЛ.

«В принципе, за ничью дома премиальных не полагается, но мы получили, как за победу».