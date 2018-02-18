Донецкий «Шахтер» начал подготовку к матчу против «Ромы»

Пресс-служба донецкого «Шахтера» в своем Твиттере опубликовала фотографии подготовки команды к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ромы». Ранее голкипер римлян Алиссон прокомментировал данное противостояние.
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Пресс-служба донецкого «Шахтера» в своем Твиттере опубликовала фотографии подготовки команды к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ромы». Ранее голкипер римлян Алиссон прокомментировал данное противостояние.
И хватит его Донецким называть. Он давно к Донецку не имеет никакого отношения.
И хватит его Донецким называть. Он давно к Донецку не имеет никакого отношения.