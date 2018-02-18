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    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
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Донецкий «Шахтер» начал подготовку к матчу против «Ромы»

вчера, 16:20
ШахтерЛоготип футбольный клуб Шахтер (Донецк)-:-Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома21.02.2018 в 22:45 Не начался

Пресс-служба донецкого «Шахтера» в своем Твиттере опубликовала фотографии подготовки команды к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ромы». Ранее голкипер римлян Алиссон прокомментировал данное противостояние. 

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Все комментарии
Великий Князь
Великий Князь ответил Sergey Макс
вчера в 23:31
Sergey Макс:
Шахтёру удачи. Главное, показать хорошую игру. Учитывая обстоятельства, и так уже прыгнули выше головы! Настоящие дончане, будь они в Донецке или нет, всегда будут болеть за свою команду! Верю, что все разрулится и мы посмотрим Лигу Чемпионов на Донбассе-Арене!!!
Дай Бог.
Удачи тебе, земляк.
Только из твоего поста следует, что я не настоящий дончанин), только есть вещи важнее футбола.
Sergey Макс
Sergey Макс ответил Великий Князь
вчера в 23:26
Шахтёру удачи. Главное, показать хорошую игру. Учитывая обстоятельства, и так уже прыгнули выше головы! Настоящие дончане, будь они в Донецке или нет, всегда будут болеть за свою команду! Верю, что все разрулится и мы посмотрим Лигу Чемпионов на Донбассе-Арене!!!
Великий Князь
Великий Князь ответил FanParovoz
вчера в 22:47
FanParovoz:
а они виноваты что в их родном городе война?? ты хоть подумай что пишешь, а потом ещё раз подумай и напиши...
А что мне думать?
В моём городе война, а я тут на месте и в украину работать не уехал, хоть и предлагали.
Теперь уже не зовут, а завели на меня УД, яко бы за поддержку терроризма)
FanParovoz
FanParovoz ответил Великий Князь
вчера в 22:13
Великий Князь:
Закупили партию вазелина. Аха-ха) И хватит его Донецким называть. Он давно к Донецку не имеет никакого отношения.
а они виноваты что в их родном городе война?? ты хоть подумай что пишешь, а потом ещё раз подумай и напиши...
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Морозовский
вчера в 22:10
Морозовский:
"Шахтёр" давно уже польский! Они ж во Львове прописались!
Шахтер, уже давно не во Львове, а в Харькове.
Алла Пятышкина
Алла Пятышкина
вчера в 20:50
Удачи Шахтеру, видимо мне никогда не понять, как можно специально глорить за западную команду в матчах против единственного представителя СНГ на данной стадии в ЛЧ.
Морозовский
Морозовский
вчера в 19:56
"Шахтёр" давно уже польский! Они ж во Львове прописались!
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответил Napoleon Bonapart
вчера в 19:20
Napoleon Bonapart:
Леня, я конечно буду топить за Шахту, но думаю, что Рома победит. Даже такая Рома- сильнее Шахтера. А ваще, я предлагаю закрыть украинский футбол, который полностью соответствует жизни в Украине.....
Не стоит так радикально, да и с Лёней я не знаком!)
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Lazio-Kiev
вчера в 19:00
Lazio-Kiev:
Ну-ка, ну-ка, поведай нам про мощную ромку, утопающую в трофеях!
Леня, я конечно буду топить за Шахту, но думаю, что Рома победит. Даже такая Рома- сильнее Шахтера. А ваще, я предлагаю закрыть украинский футбол, который полностью соответствует жизни в Украине.....
Горбатый опять вернулся
Горбатый опять вернулся ответил Lazio-Kiev
вчера в 18:24
Lazio-Kiev:
С содомией в Зраде все налажено. Некоторые осбосвидомые любят этим баловать и никого это не смущает. Главное- правильно одеваться и голосно кричать кричалки .
Филиал интера ))) Ну а с жизнью простого народа как? Габон уже перегнали или пока он недосягаем? )))
Klose_Miro
Klose_Miro ответил Lazio-Kiev
вчера в 18:24
Это нам известно, Ляшко главный "Трибун".
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответил Klose_Miro
вчера в 18:21
Klose_Miro:
Я хз, даже троллингом сложно назвать. Сам притапливает за ватных Спартачей на ватном сайте, логика отсутствует у дяди. Не стану его шокировать, что содомия из Рима выветрелась, примерно в одно время с распадом Империи
С содомией в Зраде все налажено. Некоторые осбосвидомые любят этим баловать и никого это не смущает. Главное- правильно одеваться и голосно кричать кричалки .
Горбатый опять вернулся
Горбатый опять вернулся ответил Klose_Miro
вчера в 18:16
Klose_Miro:
Я хз, даже троллингом сложно назвать. Сам притапливает за ватных Спартачей на ватном сайте, логика отсутствует у дяди. Не стану его шокировать, что содомия из Рима выветрелась, примерно в одно время с распадом Империи
    Lazio-Kiev
    Lazio-Kiev ответил ROMA DROGBA
    вчера в 18:16
    ROMA DROGBA:
    Спорить с вами это как спорить с каким нибудь болелой Уигана, который будет орать что Рома и Челси уг, да здравствует великий Уиган. Тоже самое. Это вызывает улыбку. И на этот бред по сути ответить нечего.
    Ну, повеселил) Спорить со мной))) бгггг) рома-дрогба = осасуна-дзюба = спартак-тотти 😂😂😂
    Klose_Miro
    Klose_Miro ответил Горбатый опять вернулся
    вчера в 18:12
    Я хз, даже троллингом сложно назвать.
    Сам притапливает за ватных Спартачей на ватном сайте, логика отсутствует у дяди.
    Не стану его шокировать, что содомия из Рима выветрелась, примерно в одно время с распадом Империи
    ROMA DROGBA
    ROMA DROGBA ответил Klose_Miro
    вчера в 18:08
    Klose_Miro:
    По сути, спорить с человеком, который помимо списка трофеев из статьи на Википедии ничего и ответить не может, это куда более серьезный неуд по футбольной части.
    Согласен. Хорошо что я не такой. Желаю и вам перестать быть такими
    Klose_Miro
    Klose_Miro ответил ROMA DROGBA
    вчера в 18:06
    По сути, спорить с человеком, который помимо списка трофеев из статьи на Википедии ничего и ответить не может, это куда более серьезный неуд по футбольной части.
    Горбатый опять вернулся
    Горбатый опять вернулся ответил Klose_Miro
    вчера в 18:06
    Klose_Miro:
    Тебе откуда известно что я ватный, сам придумал иль кто подсказал мысль? Гудбай, я вне политики. Лучше беспокойся о своих детях, ты не на что не влияешь в этом мире, если на верхах нужно будет - завтра и ты "ватным" станешь.
      ROMA DROGBA
      ROMA DROGBA ответил Klose_Miro
      вчера в 18:04
      Klose_Miro:
      Зато не 15-я по счету команда в Лондоне, а первая и единственная в Риме. Совет тебя, как очистить карму, поставь на аватар обычного работягу из Чукотки, который подарил тебе возможность сочувствовать фк Челси.
      Ниже читай. тоже про тебя
      Klose_Miro
      Klose_Miro ответил ROMA DROGBA
      вчера в 18:04
      Зато не 15-я по счету команда в Лондоне, а первая и единственная в Риме.
      Совет тебя, как очистить карму, поставь на аватар обычного работягу из Чукотки, который подарил тебе возможность сочувствовать фк Челси.
      ROMA DROGBA
      ROMA DROGBA ответил Lazio-Kiev
      вчера в 18:04
      Lazio-Kiev:
      Ладно, иди с миром, глор желто-синий)) Держу пари, что влет не назовёшь ни одного игрока ни Ромки , ни Челси десятилетней давности, кроме Пупса😂😂😂. И год рождения этих клубов без википедии не вспомнишь!)
      Спорить с вами это как спорить с каким нибудь болелой Уигана, который будет орать что Рома и Челси уг, да здравствует великий Уиган. Тоже самое. Это вызывает улыбку. И на этот бред по сути ответить нечего.
      Великий Князь
      Великий Князь ответил Klose_Miro
      вчера в 18:01
      Klose_Miro:
      Тебе откуда известно что я ватный, сам придумал иль кто подсказал мысль? Гудбай, я вне политики. Лучше беспокойся о своих детях, ты не на что не влияешь в этом мире, если на верхах нужно будет - завтра и ты "ватным" станешь.
      Он им в какой то степени является, аха-ха)
      ROMA DROGBA
      ROMA DROGBA ответил Lazio-Kiev
      вчера в 18:01
      Lazio-Kiev:
      Ладно, иди с миром, глор желто-синий)) Держу пари, что влет не назовёшь ни одного игрока ни Ромки , ни Челси десятилетней давности, кроме Пупса😂😂😂. И год рождения этих клубов без википедии не вспомнишь!)
      Определенно это говорит "болельщик" середняка со стажем. Который помнит всех игроков с начала 20 века. Успокойся. никто ваш клуб от аталалант и болонь не отличает. Тише сидите.
      Lazio-Kiev
      Lazio-Kiev ответил ROMA DROGBA
      вчера в 17:59
      ROMA DROGBA:
      Да помощнее некоторых
      Ладно, иди с миром, глор желто-синий)) Держу пари, что влет не назовёшь ни одного игрока ни Ромки , ни Челси десятилетней давности, кроме Пупса😂😂😂. И год рождения этих клубов без википедии не вспомнишь!)
      ROMA DROGBA
      ROMA DROGBA ответил Lazio-Kiev
      вчера в 17:55
      Lazio-Kiev:
      Ну-ка, ну-ка, поведай нам про мощную ромку, утопающую в трофеях!
      Да помощнее некоторых
      Lazio-Kiev
      Lazio-Kiev ответил ROMA DROGBA
      вчера в 17:54
      ROMA DROGBA:
      Зато не слабенький середняк типа Лацио
      Ну-ка, ну-ка, поведай нам про мощную ромку, утопающую в трофеях!
      Klose_Miro
      Klose_Miro ответил goodbyegoodboy
      вчера в 17:48
      Тебе откуда известно что я ватный, сам придумал иль кто подсказал мысль? Гудбай, я вне политики.
      Лучше беспокойся о своих детях, ты не на что не влияешь в этом мире, если на верхах нужно будет - завтра и ты "ватным" станешь.
      ROMA DROGBA
      ROMA DROGBA ответил Klose_Miro
      вчера в 17:46
      Klose_Miro:
      Лацио, это история вечного города. Лацио - честь великого Рима. Давай не будем проводить аналогию с командой, созданной на деньги Российских граждан заплесневелого бандита. Искусственно взрощенные команды, не могут быть уважаемы в футбольном мире.
      Зато не слабенький середняк типа Лацио
      Великий Князь
      Великий Князь ответил goodbyegoodboy
      вчера в 17:46
      goodbyegoodboy:
      Работник дамбасянский. До 2014 воровал, а сейчас живешь на кадыровских гумконвоях
        Klose_Miro
        Klose_Miro ответил ROMA DROGBA
        вчера в 17:45
        Лацио, это история вечного города.
        Лацио - честь великого Рима.
        Давай не будем проводить аналогию с командой, созданной на деньги Российских граждан заплесневелого бандита.
        Искусственно взрощенные команды, не могут быть уважаемы в футбольном мире.
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