Мэйсон: «Я собираюсь попробовать свои силы в тренерском деле»

Экс-футболист «Халла» Райан Мэйсон, который недавно завершил карьеру игрока из-за травмы головы, рассказал о планах на будущее.



«Решение о завершении карьеры далось мне легко. Я был вне футбола 13 месяцев, вероятно, что этот срок сыграл важную роль. Конечно, я был шокирован таким заключением врачей, но нужно двигаться дальше.



Я собираюсь попробовать свои силы в тренерском деле. Я провел 18 лет в „Тоттенхэме“, поэтому мне кажется, что я мог бы оказаться уместным именно в этом клубе.



Я все еще не уверен, что ждет меня в будущем, но я доверюсь судьбе».