ЦСКА провел заключительную тренировку в Кампоаморе

Пресс-служба ЦСКА поделилась фотографиями с заключительной тренировки на последнем зимнем сборе в Кампоаморе. Напомним, что вчера армейцы сыграли вничью в матче с «Эсбьергом», который состоялся в рамках товарищеской встречи.
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Пресс-служба ЦСКА поделилась фотографиями с заключительной тренировки на последнем зимнем сборе в Кампоаморе. Напомним, что вчера армейцы сыграли вничью в матче с «Эсбьергом», который состоялся в рамках товарищеской встречи.