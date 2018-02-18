Скоулз: «Понял, что пора заканчивать, когда Бэйл легко от меня убежал»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Англия. Кубок
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Примера
  • Болгария. Первая лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Мексика. Лига МХ
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Кубок ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
Англия. Кубок 2017/2018, 5 раунд1X2
22:55 сегодня Логотип футбольный клуб УиганУиган -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиФонбет16.57.71.15
Германия. Бундеслига 2017/2018, 23 тур1X2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф -:- Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг---
Испания. Примера 2017/2018, 24 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе -:- Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаФонбет2.43.352.9
Италия. Серия А 2017/2018, 25 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВеронаФонбет1.177.613
  • Главные новости
  • Все новости
00:40
«Милан» одержал победу над «Сампдорией»11
00:37
«Реал» обыграл «Бетис», Бензема забил гол64
21:55
Дортмунд побил Гладбах14
20:54
«Рочдейл» вырывает ничью в матче с «Тоттенхэмом», команды ждет переигровка59
20:10
Мадридский «Атлетико» обыграл «Атлетик» из Бильбао37
00:54
«Бордо» минимально уступил «Марселю»4
23:49
Марсело получил травму в матче с «Бетисом»11
23:25
Мутко: «В чемпионате России должны быть критерии для легионеров»21
23:15
Моура: «Уверен, на „Уэмбли“ мы обыграем „Рочдейл“»2
23:08
Сборная России сыграет с Турцией на «Динамо» или «Локомотиве»5
23:01
Почеттино - после ничьей с «Рочдейлом»: «Я не удивлен»2
22:11
«Милан» - «Сампдория»: стартовые составы3
22:04
«Бетис» - «Реал»: стартовые составы6
21:10
«Ростов» сыграл вничью с «Тромсе» в товарищеском матче19
21:07
Экс-хавбек «Рубина» продолжит карьеру в бразильской «Паране»0
21:05
«Лион» поделил очки с «Лиллем»6
21:00
Джикия и Тигиев работают в тренажерном зале16
20:37
«Рубин» разгромил «Волеренгу» в контрольном поединке21
20:29
«Краснодар» одолел «Мольде» в товарищеском матче4
20:20
«Ахмат» вырвал ничью в товарищеском матче с «Иртышом»4
19:53
Московское «Динамо» упустило победу в товарищеском матче с минским «Динамо»12
19:43
В «Факеле» подтвердили, что ведут переговоры с Лебеденко3
19:32
«Боруссия» М - «Боруссия» Д: стартовые составы1
18:55
«Наполи» минимально обыграл СПАЛ29
18:45
ПСЖ готов заплатить 30 млн фунтов за игрока «Манчестер Юнайтед»14

Скоулз: «Понял, что пора заканчивать, когда Бэйл легко от меня убежал»

вчера, 16:56

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз вспомнил о возобновлении своей карьеры в 2012 году.

Изначально легендарный игрок манкунианцев повесил бутсы на гвоздь в мае 2011 года, но через 8 месяцев вернулся еще на 1,5 сезона.

«Сезон-2011/12 был великолепен. Мы почти выиграли чемпионат, „Сити“ тогда вырвал победу в последнюю минуту. Я очень жалею, что не остановился именно в тот момент. Этого было бы достаточно.

Я помню игру против „Тоттенхэма“, кажется, это была третья или четвертая игра сезона-2012/13, мы выиграли 3:2. Хорошо помню, как Бэйл и Мусса Дембеле легко убегали от меня. Да, эти игроки могут убежать от кого угодно, но тогда я подумал: „Больше не могу этого выносить“.

Я хотел завершить карьеру посреди второго сезона, но подумал, что это выглядело бы очень глупо».

Вечность – не предел. Выносливые легенды АПЛ

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Мутко: «В чемпионате России должны быть критерии для легионеров»
Вчера, 23:25 21
Моура: «Уверен, на „Уэмбли“ мы обыграем „Рочдейл“»
Вчера, 23:15 2
Аллегри - после победы над «Торино»: «Мы способны обыграть „Тоттенхэм“ в Лондоне»
Вчера, 17:14 14
Мэйсон: «Я собираюсь попробовать свои силы в тренерском деле»
Вчера, 16:45 1
Тер Штеген: «Уход Неймара сделал „Барселону“ еще сильнее»
Вчера, 16:30 14
Эмери предупредил «Реал»: «ПСЖ очень силён дома»
Вчера, 15:38 20
Обсудить
Все комментарии
Andrei Gock
Andrei Gock ответил kovalev-barin
сегодня в 02:12
kovalev-barin:
Сказал болельщик Ливерпуля??? У которых капитан и символ клуба, великий Джеррард, подвел всю команду, просто упав в матче с Челси? Сколз - легенда. От позора Джеррарда даже его правнуки не отмоются
Джеррард в 2005 вытянул решающий матч в группе ЛЧ, а через полгода и финал в Стамбуле. а чем может похвастаться твой рыжий петух? ни одного значимого матча на своей шее не вывез
Andrei Gock
Andrei Gock ответил kovalev-barin
сегодня в 00:51
kovalev-barin:
Сказал болельщик Ливерпуля??? У которых капитан и символ клуба, великий Джеррард, подвел всю команду, просто упав в матче с Челси? Сколз - легенда. От позора Джеррарда даже его правнуки не отмоются
он хотя бы с Невиллом не сосался
kovalev-barin
kovalev-barin ответил Andrei Gock
сегодня в 00:22
Andrei Gock:
тебе пора было заканчивать в первом своём матче
Сказал болельщик Ливерпуля???

У которых капитан и символ клуба, великий Джеррард, подвел всю команду, просто упав в матче с Челси?

Сколз - легенда.

От позора Джеррарда даже его правнуки не отмоются
Andrei Gock
Andrei Gock
вчера в 21:57
тебе пора было заканчивать в первом своём матче
galem72
galem72
вчера в 20:41
Как же не хватает того Рыжего, который качал пасы на 40 метров прямо в ноги. ((
просто сашка
просто сашка ответил dzvinka
вчера в 19:43
dzvinka:
санеёек, тебе о такой безтрофейности, да и жизни в целом, как у Стиви Джи - только мечтать... безуспешно мечтать))
да норм все, я стивика всегда уважал, так тупо троллю агрессивного скаузера)
kust07
kust07
вчера в 19:42
А в РФПЛ Скоулз бы бегал и бегал
Red_team
Red_team ответил El Dassory
вчера в 19:33
El Dassory:
Твоя рыжая телка сама призналась что никого догнать не могла, что был средний игрок с среднего клупа, которых очень любили судьи.)) МЮ на каком месте в прошлом году был, матч другой вернётся туда же.)) Даже миллиард на трансферы не помог, играют как Халл, никакой отличии.
Вот только начинаешь нормально к Ливеру относиться, вроде, и фаны красных кажутся адекватными и не вызывают рвотного рефлекса от Ливера и всего что с ним связано, но потом появляются такие как ты и одним комментом в щепки разбивают эти иллюзии
lemon_kg
lemon_kg
вчера в 19:16
А ИГНАШЕВИЧ ЕСЛИ ДАЖЕ ЧЕРЕПАХА ОБГОНИТ ВСЕ РАВНО НЕ ЗАКОНЧИТ КАРЬЕРУ!
dzvinka
dzvinka ответил просто сашка
вчера в 18:42
просто сашка:
собственно как тут не вспомнить прощание ливера со стивом, можно сказать олицетворение его бестрофейной карьеры в рамках апл) https://www.youtube.com/watch?v=Dv9DoDMXlrM
санеёек, тебе о такой безтрофейности, да и жизни в целом, как у Стиви Джи - только мечтать... безуспешно мечтать))
El Dassory
El Dassory ответил просто сашка
вчера в 18:18
Твоя рыжая телка сама призналась что никого догнать не могла, что был средний игрок с среднего клупа, которых очень любили судьи.)) МЮ на каком месте в прошлом году был, матч другой вернётся туда же.)) Даже миллиард на трансферы не помог, играют как Халл, никакой отличии.
Red_team
Red_team
вчера в 18:15
Сыграв против того Бэйла каждый игрок думал что он старая черепаха
просто сашка
просто сашка ответил El Dassory
вчера в 18:00
El Dassory:
До Джеррарда Скольскому как раком до Китая.)
собственно как тут не вспомнить прощание ливера со стивом, можно сказать олицетворение его бестрофейной карьеры в рамках апл)

просто сашка
просто сашка ответил El Dassory
вчера в 17:55
El Dassory:
До Джеррарда Скольскому как раком до Китая.)
ага, как на четвереньках до золотых медалей)
El Dassory
El Dassory ответил просто сашка
вчера в 17:54
До Джеррарда Скольскому как раком до Китая.)
просто сашка
просто сашка ответил El Dassory
вчера в 17:46
El Dassory:
Игрок был дном, как и клуп
неожиданный поворот однако, правда при упоминании о дне вспоминается вот эта мерсисайдская впадина...

El Dassory
El Dassory
вчера в 17:39
Игрок был дном, как и клуп
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
вчера в 17:32
Зато Баратра продолжил играть )
Owl Fake
Owl Fake
вчера в 17:32
Даже если сейчас вернёшься, то легко разгребёшь то де@ьмо, что творится в команде.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100