Скоулз: «Понял, что пора заканчивать, когда Бэйл легко от меня убежал»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз вспомнил о возобновлении своей карьеры в 2012 году.
Изначально легендарный игрок манкунианцев повесил бутсы на гвоздь в мае 2011 года, но через 8 месяцев вернулся еще на 1,5 сезона.
«Сезон-2011/12 был великолепен. Мы почти выиграли чемпионат, „Сити“ тогда вырвал победу в последнюю минуту. Я очень жалею, что не остановился именно в тот момент. Этого было бы достаточно.
Я помню игру против „Тоттенхэма“, кажется, это была третья или четвертая игра сезона-2012/13, мы выиграли 3:2. Хорошо помню, как Бэйл и Мусса Дембеле легко убегали от меня. Да, эти игроки могут убежать от кого угодно, но тогда я подумал: „Больше не могу этого выносить“.
Я хотел завершить карьеру посреди второго сезона, но подумал, что это выглядело бы очень глупо».
У которых капитан и символ клуба, великий Джеррард, подвел всю команду, просто упав в матче с Челси?
Сколз - легенда.
От позора Джеррарда даже его правнуки не отмоются
У которых капитан и символ клуба, великий Джеррард, подвел всю команду, просто упав в матче с Челси?
Сколз - легенда.
От позора Джеррарда даже его правнуки не отмоются
https://www.youtube.com/watch?v=Dv9DoDMXlrM
https://www.youtube.com/watch?v=oSrlM6qqZaQ