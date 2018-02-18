Скоулз: «Понял, что пора заканчивать, когда Бэйл легко от меня убежал»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз вспомнил о возобновлении своей карьеры в 2012 году.

Изначально легендарный игрок манкунианцев повесил бутсы на гвоздь в мае 2011 года, но через 8 месяцев вернулся еще на 1,5 сезона.

«Сезон-2011/12 был великолепен. Мы почти выиграли чемпионат, „Сити“ тогда вырвал победу в последнюю минуту. Я очень жалею, что не остановился именно в тот момент. Этого было бы достаточно.

Я помню игру против „Тоттенхэма“, кажется, это была третья или четвертая игра сезона-2012/13, мы выиграли 3:2. Хорошо помню, как Бэйл и Мусса Дембеле легко убегали от меня. Да, эти игроки могут убежать от кого угодно, но тогда я подумал: „Больше не могу этого выносить“.

Я хотел завершить карьеру посреди второго сезона, но подумал, что это выглядело бы очень глупо».

Вечность – не предел. Выносливые легенды АПЛ