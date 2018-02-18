ПСЖ готов заплатить 30 млн фунтов за игрока «Манчестер Юнайтед»

ПСЖ планирует летом подписать защитника «Манчестер Юнайтед» Маркоса Рохо. Парижане готовы заплатить за оборонца 30 миллионов фунтов стерлингов.
Напомним, контракт Рохо с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2019 года.
Ранее сообщалось, что Марко Верратти может покинуть ПСЖ летом.
Путь Рохи)
Угадайте где он стал звездой с первого раза?
Путь Рохи)
Угадайте где он стал звездой с первого раза?
Я думал в ПСЖ 30 млн на круасаны на завтрак тратят....
Я думал в ПСЖ 30 млн на круасаны на завтрак тратят....