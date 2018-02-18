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ПСЖ готов заплатить 30 млн фунтов за игрока «Манчестер Юнайтед»

вчера, 18:45

ПСЖ планирует летом подписать защитника «Манчестер Юнайтед» Маркоса Рохо. Парижане готовы заплатить за оборонца 30 миллионов фунтов стерлингов. 

Напомним, контракт Рохо с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2019 года.

Ранее сообщалось, что Марко Верратти может покинуть ПСЖ летом.

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Все комментарии
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
вчера в 22:01
Не очень похоже на правду. Многовато за Рохо.
Andrei Gock
Andrei Gock
вчера в 21:53
Шанс смазливому аргентиносу реанимировать карьеру
grafff
grafff
вчера в 21:05
Нужно продавать
Знак со стрелкой на груди
Знак со стрелкой на груди
вчера в 20:23
ФФП вообще не жмёт ))))
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил parallels
вчера в 20:07
parallels:
а это не тот ли самый игрок, который пришёл в спартак, но, узнав о традициях и бане - бежал из тарасовки так, что установил рекорд по скорости бега?
Он самый.Вовремя соскочил.
galem72
galem72
вчера в 19:55
Дейлистар - этим всё сказано! ))
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 19:44
За такую можно будет продать, все-таки не основной защитник,а летом будет куплен новый,вот и его место займет
Red_team
Red_team
вчера в 19:27
За 30 лямов фунтов пусть забирают
parallels
parallels
вчера в 19:25
а это не тот ли самый игрок, который пришёл в спартак, но, узнав о традициях и бане - бежал из тарасовки так, что установил рекорд по скорости бега?
ДСА
ДСА
вчера в 19:15
Фиг купят пока своих не распродадут
MIKITA463295
MIKITA463295
вчера в 19:09
А почему не 300 ? Ведь для них это так просто... И Рохо не уйдет в клуб где полный хаос...
вoлгoдoн
вoлгoдoн
вчера в 19:01
Эстудиантес-Спартак-Спортинг-МЮ-ПСЖ
Путь Рохи)
Угадайте где он стал звездой с первого раза?
Капитан Смoллетт
Капитан Смoллетт
вчера в 19:01
рохо не продается
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:00
Какая смешная новость......)))
Я думал в ПСЖ 30 млн на круасаны на завтрак тратят....
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