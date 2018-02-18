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Экс-хавбек «Рубина» продолжит карьеру в бразильской «Паране»

вчера, 21:07

Экс-игрок «Рубина» Карлос Эдуардо перебрался в ряды новичка бразильской Серии А клуба «Парана». Хавбек заключил с этим коллективом контракт до конца 2018 года.

Предыдущей командой Эдуардо был другой бразильский клуб «Витория».

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