«Ростов» сыграл вничью с «Тромсе» в товарищеском матче

«Ростов» в товарищеском матче сыграл вничью с «Тромсе».
«Ростов» - «Тромсе» 2:2 (0:1)
Голы: Вебер 67, Вебер 83 - Педерсен 42, Гундерсен 75 (пенальти).
«Ростов»: Абаев, Сигурдссон, Ингасон (Вилюш 30 (Плиев 60)), Христис, Калачев, Ионов, Байрамян, Гулиев (Шомуродов 75), Маер (Забродин 66), Вебер, Дядюн.
Главный тренер: Валерий Карпин.
Ранее московское «Динамо» упустило победу в товарищеском матче с минским «Динамо».
В чемпионате нужны очки, пусть и скучные.
В чемпионате нужны очки, пусть и скучные.