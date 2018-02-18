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«Ростов» сыграл вничью с «Тромсе» в товарищеском матче

вчера, 21:10

«Ростов» в товарищеском матче сыграл вничью с «Тромсе».

«Ростов» - «Тромсе» 2:2 (0:1)
Голы: Вебер 67, Вебер 83 - Педерсен 42, Гундерсен 75 (пенальти).

«Ростов»: Абаев, Сигурдссон, Ингасон (Вилюш 30 (Плиев 60)), Христис, Калачев, Ионов, Байрамян, Гулиев (Шомуродов 75), Маер (Забродин 66), Вебер, Дядюн.
Главный тренер: Валерий Карпин.

Ранее московское «Динамо» упустило победу в товарищеском матче с минским «Динамо».

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Все комментарии
drive45
drive45
сегодня в 00:19
Волевая ,трудовая ничья. Ситуация очень схожая с нашим судейством, нам забивали из сомнительных стандартов из которых команда вышла весьма достойно. Особо порадовал Вебер его уверенная , результативная и яркая игра.Было бы неплохо дать ему шанс поиграть в основе.
Nafnafik
Nafnafik
сегодня в 00:10
Неплохо для Ростова.
vistory
vistory
вчера в 23:37
Ростов выиграл у более сильного соперника, похвально для филиала спартака.
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 23:21
Вебер силен
Dominators
Dominators ответил 77rust77
вчера в 22:55
77rust77:
Кто такой этот Вебер?
Альбинос с молодежки . Ростовчанин .
77rust77
77rust77
вчера в 22:27
Кто такой этот Вебер?
Dominators
Dominators ответил RiotZero
вчера в 22:25
RiotZero:
Играли против норвежской команды судили норвежские судьи. Судья ЛОЛ чудил не по детски, ну ясен пень страховал свою команду. Неоднозначный штрафной с которого забили и левейший пенальти, а потом ещё и нашего игрока удалил, но всё равно обо....ся клоун.
Все лучше , чем договорняк Урала с белорусами .
Kerri
Kerri
вчера в 22:24
Хорошо сыграли.
RiotZero
RiotZero
вчера в 22:21
Играли против норвежской команды судили норвежские судьи. Судья ЛОЛ чудил не по детски, ну ясен пень страховал свою команду. Неоднозначный штрафной с которого забили и левейший пенальти, а потом ещё и нашего игрока удалил, но всё равно обо....ся клоун.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:14
Вебер красавец! Жду его в старте!!!
Аксинья
Аксинья
вчера в 22:08
Потихонечку молодежь обкатывают и это радует что все идет весьма неплохо...
drug01
drug01
вчера в 22:08
Карпин уходит от сухих баранок!
Алексей Буренин
Алексей Буренин
вчера в 21:52
хороший результат для Ростова
Dominators
Dominators
вчера в 21:47
Неплохо , притом что полу -дублем . Команда явно играет без надрыва и в охотку . С нетерпением ждем окончание перерыва . На 33 очка в 10 играх не расчитываем ,но на 15 -17 надеемся . Удачи Ростову .
Serg3.12
Serg3.12
вчера в 21:42
Смотрю, в товарняках с Валерой весело)

В чемпионате нужны очки, пусть и скучные.
Знак со стрелкой на груди
Знак со стрелкой на груди
вчера в 21:25
2-2, а не эти унылые стандартные 0-0. Валера верим!
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил Faustello
вчера в 21:23
Faustello:
Очень хочется интервью Волерона ))) Дайте!
Еще рано.После победы над Спартаком.Не спугни)
Faustello
Faustello
вчера в 21:19
Очень хочется интервью Волерона ))) Дайте!
вoлгoдoн
вoлгoдoн
вчера в 21:13
Интересно,где Гацкан?
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