Мутко: «В чемпионате России должны быть критерии для легионеров»

Вице-премьер РФ по вопросам спорта Виталий Мутко считает, что в чемпионате России должны быть критерии для легионеров.

«Я считаю, что определенные критерии должны быть. Это количественные и качественные показатели. Тема легионеров должна согласовываться с государственными органами, с министерством спорта», - заявил Мутко.

Ранее сообщалось, что с сезона-2020/21 в РФПЛ хотят установить лимит по максимальному числу зарубежных игроков в заявке каждого клуба - не больше восьми. Кроме того, хотят ввести и качественные критерии для не менее чем 50 процентов от максимального количества легионеров в заявке на сезон.