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Мутко: «В чемпионате России должны быть критерии для легионеров»

вчера, 23:25

Вице-премьер РФ по вопросам спорта Виталий Мутко считает, что в чемпионате России должны быть критерии для легионеров.

«Я считаю, что определенные критерии должны быть. Это количественные и качественные показатели. Тема легионеров должна согласовываться с государственными органами, с министерством спорта», - заявил Мутко.

Ранее сообщалось, что с сезона-2020/21 в РФПЛ хотят установить лимит по максимальному числу зарубежных игроков в заявке каждого клуба - не больше восьми. Кроме того, хотят ввести и качественные критерии для не менее чем 50 процентов от максимального количества легионеров в заявке на сезон.

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Все комментарии
Kerri
Kerri
сегодня в 01:31
Мутко и вся грязь вокруг футбола. Можно поставить между ними знак равенства.
морозз
морозз
сегодня в 00:44
Читаю Мутко а стыдно почему то за Зенит!
parallels
parallels
сегодня в 00:37
    spartach n1
    spartach n1
    сегодня в 00:33
    Опять правила под зенит подстраивают,третий год проект в пролёте,надоело !
    Тфу
    MALOVAR
    MALOVAR
    сегодня в 00:27
    И пора бы уже запретить покупать бакланов
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 00:19
    Главные критерии для легионеров:
    - аргентинец;
    - зарплата 3-6 млн;
    - вся страна должна радоваться этому трансферу, включая московских бабушек;
    - половая ориентация не важна.
    MALOVAR
    MALOVAR
    сегодня в 00:15
    в питере один критерий -это искуственно завышеные ценники на покупки и зарплаты
    drug01
    drug01
    сегодня в 00:09
    Мутко получил заказ от Зенита? От греха его срочно надо спрятать за 101 км !Иначе будет большая беда.....
    Egorium
    Egorium
    сегодня в 00:08
    Мутко и спартак лишние в нашем футболе.
    dzvinka
    dzvinka
    сегодня в 00:04
    а какая проблема с легионерами? они ща во многом лучше местных игрочелл то. Не верите - запретите легов - результат не заставит себя долго ждать))
    Dominators
    Dominators ответил Jeck Denielse
    вчера в 23:59
    Jeck Denielse:
    Я думал он по поддельным документам пробрался в Корею.....на Олимпиаду....болеет там за наших.... А он неугомонный, пока пока с нашим футболом не покончит - не успокоится....
    Бери выше - весь спорт .
    311
    311
    вчера в 23:53
    Иными словами леги по приезду должны занести Мутко! А там и на переаттестации рубить баблишко!)
    sir_Alex
    sir_Alex ответил Jeck Denielse
    вчера в 23:51
    Jeck Denielse:
    Так в Питере он был нормальный.... На лицо показательное изменение личности под действием смены прописки....переехал в Москву - и понеслось....
    Так и в Москве – сплошь питерские... понаехали... лимитА...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил sir_Alex
    вчера в 23:49
    sir_Alex:
    Этому питерцу лучше молчать, так он за умного может сойти)))
    Так в Питере он был нормальный....
    На лицо показательное изменение личности под действием смены прописки....переехал в Москву - и понеслось....
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 23:42
    Я думал он по поддельным документам пробрался в Корею.....на Олимпиаду....болеет там за наших....
    А он неугомонный, пока пока с нашим футболом не покончит - не успокоится....
    Морозовский
    Морозовский
    вчера в 23:42
    Мутко = "Зенит".
    MIKITA463295
    MIKITA463295
    вчера в 23:39
    Критерии это хорошо,но с теми критериями что я читал никто неприедит. Плюс что делать командам у которых ограничены финансовые возможности ?...
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 23:39
    Этому питерцу лучше молчать, так он за умного может сойти)))
    Saang
    Saang ответил Egorium
    вчера в 23:37
    Egorium:
    Опять мутко футбол российский уничтожает.
    А он когда-то занимался чем-либо другим?
    azures
    azures
    вчера в 23:36
    Критерий один - ликвидировать министерство спорта и спартак, первое работает только на второе, а второе всё время позорится.
    Egorium
    Egorium
    вчера в 23:34
    Опять мутко футбол российский уничтожает.
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