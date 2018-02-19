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«Милан» одержал победу над «Сампдорией»

сегодня, 00:40
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 0Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)СампдорияМатч завершен

«Милан» обыграл «Сампдорию» в матче 25-го тура чемпионата Италии.

Милан, стадион «Джузеппе Меацца»

«Милан» - «Сампдория» 1:0 (1:0)
Гол: Бонавентура 13.
Незабитый пенальти: Родригес 7.

«Милан»: Доннарумма, Бонуччи, Калабрия, Родригес, Романьоли, Билья, Бонавентура, Монтоливо (Локателли 86), Чалханоглу, Кутроне (Силва 73), Сусо.
Главный тренер: Дженнаро Гаттузо.

«Сампдория»: Вивиано, Бережински, Мурру, Сильвестре, Феррари, Баррето (Верре 55), Линетти, Рамирес (Ковнацки 72), Торрейра, Квальяррелла, Сапата (Капрари 54).
Главный тренер: Марко Джампаоло.

Предупреждения: Линетти 40, Феррари 54, Бонавентура 71, Верре 79.

Судья: Даниэле Довери.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее «Интер» уступил «Дженоа».

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Все комментарии
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 01:16
Милан немного воспрял духом. Молодцы. Если идти таким темпом то можно еще зацепиться за лч.
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответил Дмитрий Кристя
сегодня в 01:05
Дмитрий Кристя:
Да какая трудовая, Милан мог еще парочку спокойно забивать, у Сампы только один момент в концовке
Трудовая, в смысле заслуженная, а не как с Лацио, например.
Дмитрий Кристя
Дмитрий Кристя ответил Lazio-Kiev
сегодня в 01:02
Lazio-Kiev:
Трудовая победа Милана. И гол забили, и в перекладину попали , и пенку не реализовали и второй гол (справедливо) не засчитали.. Неожиданно из Гаттузо вырисовывается неплохой мотиватор.
Да какая трудовая, Милан мог еще парочку спокойно забивать, у Сампы только один момент в концовке
ЛЕГЕНДА ДОЛЛАРУММА
ЛЕГЕНДА ДОЛЛАРУММА
сегодня в 00:50
МИЛАН В СЕРДЦЕ! МИЛАН ВЕРНУЛСЯ! МИЛАН НЕ МЕШОК!
мелан в сердце. мелан на всегда
мелан в сердце. мелан на всегда
сегодня в 00:49
хочу на романтический ужин с Чалканоглу! Валерошка где записатся?
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 00:48
Придушили Сампу в старом добром итальянском стиле.
ВЕЛИКИЙ МИЛОН ВЕРНУЛСЯ
ВЕЛИКИЙ МИЛОН ВЕРНУЛСЯ
сегодня в 00:46
БАВАРИЯ ЮВЕНТУС НАПОЛИ реал!!! С ВАМИ БУДЕТ ТАКЖИ!
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 00:46
С победой !!! Ура,ура,ура !!! ...
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
сегодня в 00:45
Трудовая победа Милана. И гол забили, и в перекладину попали , и пенку не реализовали и второй гол (справедливо) не засчитали.. Неожиданно из Гаттузо вырисовывается неплохой мотиватор.
Bалерошка
Bалерошка
сегодня в 00:44
    FERIS
    FERIS
    сегодня в 00:44
    Милан с победой!
    Где тролль валерошка?
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