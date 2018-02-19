«Милан» одержал победу над «Сампдорией»

«Милан» обыграл «Сампдорию» в матче 25-го тура чемпионата Италии.
Милан, стадион «Джузеппе Меацца»
«Милан» - «Сампдория» 1:0 (1:0)
Гол: Бонавентура 13.
Незабитый пенальти: Родригес 7.
«Милан»: Доннарумма, Бонуччи, Калабрия, Родригес, Романьоли, Билья, Бонавентура, Монтоливо (Локателли 86), Чалханоглу, Кутроне (Силва 73), Сусо.
Главный тренер: Дженнаро Гаттузо.
«Сампдория»: Вивиано, Бережински, Мурру, Сильвестре, Феррари, Баррето (Верре 55), Линетти, Рамирес (Ковнацки 72), Торрейра, Квальяррелла, Сапата (Капрари 54).
Главный тренер: Марко Джампаоло.
Предупреждения: Линетти 40, Феррари 54, Бонавентура 71, Верре 79.
Судья: Даниэле Довери.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее «Интер» уступил «Дженоа».