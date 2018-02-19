«Бордо» минимально уступил «Марселю»

«Бордо» на выезде уступил «Марселю» в матче 26-го тура чемпионата Франции.
Марсель, стадион «Велодром»
«Марсель» - «Бордо» 1:0 (1:0)
Гол: Товен 34.
«Марсель»: Пеле, Амави, Рами, Роланду, Сакаи, Густаво, Замбо, Пайет (Окампос 69), Сансон, Товен (Лопес 87), Жермен (Н'Жийе 75).
Главный тренер: Руди Гарсия.
«Бордо»: Костиль, Кастро, Кунде, Отавио (Брайтвайт 69), Пелленар (Контенто 82), Себали, Лерагер, Мейте, Де Превилье (Камано 53), Ляборд, Малком.
Главный тренер: Густаво Пойет.
Предупреждения: Лерагер 42, Ангисса 60, Окампос 80, Брайтвайт 86.
Судья: Микаэль Лесаж.
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Марсель с победой!
Марсель с победой!