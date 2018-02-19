Матич: «С помощью видеоповторов судьи должны принимать решения за 30 секунд»

Хавбек МЮ Неманья Матич поделился мнением о системе видеопомощи арбитрам (VAR).

В последнем матче «Юнайтед» против «Хаддерсфилда» рефери с помощью VAR, которая дала сбой, принял неоднозначное решение не в пользу команды серба.

«Вся эта ситуация была немного странной, так как мы были вынуждены целые две минуты стоять и ждать решения судьи. В целом мне нравится система VAR, но им нужно сделать так, чтобы решения принимались чуть быстрее. Две минуты - слишком много. Нужно, чтобы судьи укладывались в 30 секунд. Иначе игроки успевают остыть. Это единственная проблема, в остальном я полностью доволен VAR», - сказал Матич.