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Матич: «С помощью видеоповторов судьи должны принимать решения за 30 секунд»

сегодня, 09:12
Хаддерсфилд ТаунЛоготип футбольный клуб Хаддерсфилд Таун0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Хавбек МЮ Неманья Матич поделился мнением о системе видеопомощи арбитрам (VAR).

В последнем матче «Юнайтед» против «Хаддерсфилда» рефери с помощью VAR, которая дала сбой, принял неоднозначное решение не в пользу команды серба.

«Вся эта ситуация была немного странной, так как мы были вынуждены целые две минуты стоять и ждать решения судьи. В целом мне нравится система VAR, но им нужно сделать так, чтобы решения принимались чуть быстрее. Две минуты - слишком много. Нужно, чтобы судьи укладывались в 30 секунд. Иначе игроки успевают остыть. Это единственная проблема, в остальном я полностью доволен VAR», - сказал Матич.

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Все комментарии
rawer
rawer
сегодня в 11:57
Смотрел вчера дерби Боруссий так там за полминуты правильно отменили гол из оффсайда, вместо судьи повторы просматривает специальная комиссия в Кельне и передает судье вердикт, хорошая схема нужно перенимать у немцев ее
cska plus
cska plus
сегодня в 10:32
Видеоповторы убивают футбол, как минимум в том виде как это делается в Италии.
soccer2014
soccer2014
сегодня в 10:20
Бред всё эти видео повторы!!! Эмоциональный фон убит наглухо, паузы такие длинные что можно не только остыть, а ещё и поспать, а ошибок уже допустили с этими повторами немеренное количество!!! Прав был Блаттер: футбол игра эмоциональная и электронике здесь не место!!!
Знатог
Знатог
сегодня в 10:13
Если бы судья решил в их пользу, он бы ничего не говорил.
Sueverny
Sueverny
сегодня в 10:08
Вообще тема располагает к некоторому веселью. Вот прочитайте - https://lenta.ru/news/2018/02/19/futbik/
Sueverny
Sueverny ответил ДАША Д
сегодня в 10:06
ДАША Д:
А если судья не успеет за 30 секунд оценить ситуацию, тогда что?
Даша, тогда ему положена желтая карточка за затяжку игры.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:56
А если судья не успеет за 30 секунд оценить ситуацию, тогда что?
Sueverny
Sueverny
сегодня в 09:55
В принципе 30-ти секунд должно хватать. Однако в игре случаются и остановки на минуты. А вообще то эта новация мне не по душе. Совершенствовать практику проведения матчей в самой популярной во всей Вселенной командной игре можно только очень осторожно. Цитата Сергея Павловича Королева - ".,,Имейте в виду, если вы сделаете быстро и плохо, то люди забудут, что вы сделали быстро, и запомнят, что вы сделали плохо. Если вы сделаете медленно и хорошо, то люди забудут, что вы сделали медленно, и запомнят, что вы сделали хорошо!.."
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