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Ингс: «С нетерпением жду предоставленного мне шанса»

сегодня, 10:28

Нападающий «Ливерпуля» Дэнни Ингс признался, что с нетерпением ждет возвращения в основной состав команды. 25-летний футболист пропустил большую часть матчей двух последних сезонов из-за регулярных травм

«После такого длительного отсутствия я не хочу сдаваться. „Ливерпуль“ - отличная команда, мне бы хотелось и дальше оставаться частью этого клуба.

Я работаю на тренировках достаточно усердно, мне кажется, что я готов получить игровое время на поле, чтобы внести свой вклад. С нетерпением жду предоставленного мне шанса».

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:56
Минут на 5 в ничего не решающей концовочке может и выпустят.
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