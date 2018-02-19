Ингс: «С нетерпением жду предоставленного мне шанса»

Нападающий «Ливерпуля» Дэнни Ингс признался, что с нетерпением ждет возвращения в основной состав команды. 25-летний футболист пропустил большую часть матчей двух последних сезонов из-за регулярных травм.



«После такого длительного отсутствия я не хочу сдаваться. „Ливерпуль“ - отличная команда, мне бы хотелось и дальше оставаться частью этого клуба.



Я работаю на тренировках достаточно усердно, мне кажется, что я готов получить игровое время на поле, чтобы внести свой вклад. С нетерпением жду предоставленного мне шанса».