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В Екатеринбурге квартиру на время ЧМ-2018 сдали за 1,5 млн рублей

сегодня, 13:23

Житель Екатеринбурга сдал свою 3-комнатную квартиру на время ЧМ-2018 за сумму в 1,5 млн рублей. Это примерно в 30 раз больше обычной рыночной цены за аренду подобного помещения.

В Екатеринбурге состоятся 4 матча ЧМ-2018. Там будут сыграны матчи Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (25 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).

Отметим, что сегодня Роспотребнадзор запустил горячую линию для борьбы с завышением цен на услуги и товары во время ЧМ-2018.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
сегодня в 15:18
" Однако, телячьи котлеты 2,25, филе- 2,25, водка ах,однако. Ресторанная наценка" (12 стульев)
вхсо 111
вхсо 111
сегодня в 14:16
Молоток, как говориться "хочешь жить умей вертеться"))
LOpp
LOpp
сегодня в 13:50
каждый зарабатывает как может.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 13:41
Похоже государство завидует собственнику квартиры?
Можно было построить панельные дома и на время ЧМ сдать все квартиры.
После Чемпионата Мира жилье можно было бы передать в маневренный фонд или продать.
Для второго варианта бюджетные средства не нужны, только договоренность с застройщиком.
А чтобы он был более сговорчив, ему нужно лишь предоставить льготы при выделении земли.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
сегодня в 13:37
нашараша - делай бабло пока горячо
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:33
ЗА ЭТИ БАБКИ ЕЁ МОЖНО БЫЛО КУПИТЬ
нечитайло
нечитайло
сегодня в 13:30
Наварятся конкретно
311
311
сегодня в 13:27
Плюс риэлтору еще 50% комиссионных сверху!)
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 13:26
Я эти "супер"матчи может и по телеку не буду смотреть,а тут 1,5 ляма?!
azures
azures
сегодня в 13:25
Неужели сняли сенегальцы количеством 150 человек?
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