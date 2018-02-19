В Екатеринбурге квартиру на время ЧМ-2018 сдали за 1,5 млн рублей

Житель Екатеринбурга сдал свою 3-комнатную квартиру на время ЧМ-2018 за сумму в 1,5 млн рублей. Это примерно в 30 раз больше обычной рыночной цены за аренду подобного помещения.

В Екатеринбурге состоятся 4 матча ЧМ-2018. Там будут сыграны матчи Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (25 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).

Отметим, что сегодня Роспотребнадзор запустил горячую линию для борьбы с завышением цен на услуги и товары во время ЧМ-2018.