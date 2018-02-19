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«Зенит» за 5 лет получил от УЕФА более 100 млн евро призовых, «Спартак» - менее 15

сегодня, 14:02

Клубы РФПЛ с 2012 по 2016 год получили от УЕФА 272,6 млн евро призовых за участие в еврокубках.

Самым прибыльным оказался 2015 год, который принес командам РФПЛ 63,3 млн евро.

За отчетные пять лет наибольшее число денег от УЕФА получил «Зенит» - 100,8 млн евро. На втором месте ЦСКА - 73,7 млн евро. В то же время доход «Спартака» от призовых составил всего лишь 14,5 млн евро (из них 14,1 - в 2012 году, в 2013 и 2016 - по 0,2 млн евро).

«Ростов» за свой единственный еврокубковый сезон (2016/17) получил от УЕФА 20,8 млн евро.

Сегодня также стало известно, что в 2016 году доходы клубов РФПЛ превысили расходы.

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Все комментарии
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Miaf
сегодня в 15:21
Miaf:
Лукойл - частная компания, чувствуешь разницу?
Только нефть качают Российскую, сырьяком и гонят за рубеж за баксы.А цены на заправках на бензин немеряны.Преступники 100%.
шацк
шацк
сегодня в 15:20
Заголовок прямо воняет газом... У всех конфорки выключены?
Miaf
Miaf ответил kolpankolpan
сегодня в 15:18
kolpankolpan:
А сколько Спартак получил от Лукойла ,за проданное за рубеж достояние страны--нефть России?
Лукойл - частная компания, чувствуешь разницу?
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Miaf
сегодня в 15:16
Miaf:
А сколько они получили от народного достояния государственной компании Газпром?
А сколько Спартак получил от Лукойла ,за проданное за рубеж достояние страны--нефть России?
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил ziborock
сегодня в 15:15
ziborock:
А при чем здесь доход клуба и популярность? Около 5-7 раз на Соккере я просил откликнуться болел Зенита не из Питера....а в ответ тишина)))
Ну как бы в СПб 6 миллионов человек живет, в Лен. области около 2.
Уже в принципе достаточно, для заполненного стадиона и получения бабоса с рекламы. Ну и по России СБГ достаточно.
cska.78
cska.78
сегодня в 15:15
Специально для Бутсы, который говорит, что спартачи самолайканьем не занимаются!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил AntiherQ1488
сегодня в 15:14
AntiherQ1488:
Не знаю, мож че и украли)) Вроде нет, но смеяться больно) Знал бы я еще как это определить))
Эм...
Ну как определить... На ощупь)
Ты давай аккуратнее там, не в Тайланде живем жеж)
Хотя кто вас спартачей знает, может у вас это в порядке вещей)
korn3512
korn3512 ответил ziborock
сегодня в 15:13
    Miaf
    Miaf
    сегодня в 15:11
    А сколько они получили от народного достояния государственной компании Газпром?
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил ПерекатиПоле
    сегодня в 15:10
    ПерекатиПоле:
    Ба, прооперировали уже? Нормуль все? Лишнего не отрезали?)
    Не знаю, мож че и украли)) Вроде нет, но смеяться больно) Знал бы я еще как это определить))
    LOpp
    LOpp ответил FROLL 001
    сегодня в 15:10
    FROLL 001:
    Вечно Спартак в аутсайдерах. Только на рекорды способны! Гыгыгы!
    «Зенит» установил антирекорд Лиги Европы
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1036702.shtml

    на счет рекорда вы батенька погорячились. Сухариков Игорь Владимирович вам эстафетную палочку передал.
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле ответил AntiherQ1488
    сегодня в 15:09
    AntiherQ1488:
    Если бы белка, у меня аппендикс лопнул))
    Ба, прооперировали уже?
    Нормуль все?
    Лишнего не отрезали?)
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил ПерекатиПоле
    сегодня в 15:08
    ПерекатиПоле:
    Антихер, ты бы завязывал с опохмелом)
    Если бы белка, у меня аппендикс лопнул))
    ziborock
    ziborock ответил ПерекатиПоле
    сегодня в 15:08
    ПерекатиПоле:
    Сегодня что, день всенародного стыда за спартак? Что не новость, то гвоздь в крышку гроба розовых мечтаний пупсов, о том что тарасовцы любимы, популярны, сильны, успешны...
    А при чем здесь доход клуба и популярность? Около 5-7 раз на Соккере я просил откликнуться болел Зенита не из Питера....а в ответ тишина)))
    FROLL 001
    FROLL 001
    сегодня в 15:08
    Спартак это якорь. Зенит, ЦСКА очки зарабатывают, а пупсики их только разбазаривают
    Гыгыгы!
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле ответил AntiherQ1488
    сегодня в 15:07
    AntiherQ1488:
    Лан, я на процедуры, приду в норму, поиздеваюсь, как следует.
    Антихер, ты бы завязывал с опохмелом)
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    сегодня в 15:06
    Сегодня что, день всенародного стыда за спартак?
    Что не новость, то гвоздь в крышку гроба розовых мечтаний пупсов, о том что тарасовцы любимы, популярны, сильны, успешны...
    korn3512
    korn3512
    сегодня в 15:06
    За что питерскому бестрофейнику сотку? Как милостыню штоле?
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488
    сегодня в 15:05
    Лан, я на процедуры, приду в норму, поиздеваюсь, как следует.
    FROLL 001
    FROLL 001
    сегодня в 15:05
    Вечно Спартак в аутсайдерах. Только на рекорды способны! Гыгыгы!
    ziborock
    ziborock ответил Jeck Denielse
    сегодня в 15:03
    Jeck Denielse:
    Да мало ли кто с такой периодичностью может слегка почемпионить.......)) В этом веке Монпелье,Лестер,Спартак,Вольфсбург........ Но никому же по-серьёзке не придёт на ум что они сильней ПСЖ,МС,Зенита или Баварии в своих чемпионатах...))))
    Ты про тот Зенит, который 2 года в ЛЧ попасть не может?)
    LOpp
    LOpp ответил cska.78
    сегодня в 15:03
    cska.78:
    В Зенит может и вбухивают, но и у вас второй бюджет в лиге, а вам и этого не хватает, чтобы проходить АЕК, Легию, Санкт-Галлен!
    на счет второго бюджета сейчас соглашусь, а во времена Легий и Санкт-Галленов бюджет был 4-5, это во-первых.
    а во вторых, у ВСЕХ рос. клубов есть свои Санкт-Галлены, АПОЭЛи, Осеры, Вардеры, АИКи и другие европейские гранды.
    korn3512
    korn3512
    сегодня в 15:03
    За последние три года я знаю зенит делает только нюх нюх в одном место, а Спартак взял уже два титула и за КР еще продолжает боротся, в то время когда зенитом там как и цска давно уже не пахнет!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил ziborock
    сегодня в 15:02
    ziborock:
    А меня мало интересуют игры последних 5-и лет, а вот кто выиграл в последнем противостоянии Спартак - Зенит и кто действующий чемпион мы все знаем!
    Да мало ли кто с такой периодичностью может слегка почемпионить.......))

    В этом веке Монпелье,Лестер,Спартак,Вольфсбург........

    Но никому же по-серьёзке не придёт на ум что они сильней ПСЖ,МС,Зенита или Баварии в своих чемпионатах...))))
    ziborock
    ziborock
    сегодня в 15:01
    Пока одни зарабатывают в Еврокубках, другие становятся чемпионами!) Лично меня такое положение вещей устраивает)))
    Dominators
    Dominators ответил Насри в Зените
    сегодня в 15:01
    Насри в Зените:
    цыплят по осени считают. иди лучше пересмотри тот сказочный сезон в европе, которым ты так кичишься. ибо такого больше не повторится. волшебник курбан, которого ты так хаешь улетел!)
    Не думай , что шаман один на белом свете . Будет и на нашей улице праздник .Это только вы можете играть с нами 12 человек против 9 . И то мы вас гоняли ссаными тряпками .
    ziborock
    ziborock ответил Jum13
    сегодня в 15:00
    Jum13:
    Молодец - бодрись. Глядишь в конце сезона Спартак будет в зоне еврокубков )))
    Боюсь что ЦСКА там не увижу)))
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 14:59
    Зениту сам бог велел с тратами на Халков,Витселей и т.д. и т. п. получать в еврокубках хороший доход,а мы тратя менше других заработали очень неплохие деньги.
    Самый большой провал конечно же это свиноферма,при тратах почти таких же как у Зенита,они в еврокубки попадают по огромным праздникам,да еще и позорятся там,ничего не зарабатывая...
    Насри в Зените
    Насри в Зените ответил Dominators
    сегодня в 14:59
    Dominators:
    Так и вы не Барсой играли ,еще и дома у себя . У них шансы пройти есть , у вас нет .
    цыплят по осени считают. иди лучше пересмотри тот сказочный сезон в европе, которым ты так кичишься. ибо такого больше не повторится. волшебник курбан, которого ты так хаешь улетел!)
    Jum13
    Jum13 ответил ziborock
    сегодня в 14:58
    ziborock:
    Сколько раз выглядел достойно Ростов в Еврокубках и сколько Спартак? Наговорил, что наварил, а глядь — и нет ничего ©
    Д - Достойно

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