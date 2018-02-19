«Зенит» за 5 лет получил от УЕФА более 100 млн евро призовых, «Спартак» - менее 15

Клубы РФПЛ с 2012 по 2016 год получили от УЕФА 272,6 млн евро призовых за участие в еврокубках.

Самым прибыльным оказался 2015 год, который принес командам РФПЛ 63,3 млн евро.

За отчетные пять лет наибольшее число денег от УЕФА получил «Зенит» - 100,8 млн евро. На втором месте ЦСКА - 73,7 млн евро. В то же время доход «Спартака» от призовых составил всего лишь 14,5 млн евро (из них 14,1 - в 2012 году, в 2013 и 2016 - по 0,2 млн евро).

«Ростов» за свой единственный еврокубковый сезон (2016/17) получил от УЕФА 20,8 млн евро.

Сегодня также стало известно, что в 2016 году доходы клубов РФПЛ превысили расходы.