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Слуцкий: «Не знаю, станет ли сборная лучше, если в ней будут игроки только из 2 клубов»

сегодня, 14:26

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий предположил, станет ли сильнее национальная команда, если она будет состоять только из игроков двух клубов.

«Возможна ли в футболе ситуация, когда в сборной игроки представляют фактически только два клуба? „Барселона“ и „Реал“ — сборная Испании. Всё бывает. Хорошие игроки собраны из двух команд, почему нет? Пошло ли бы на пользу такое сборной России по футболу? Я не знаю. В футболе с этим сложнее. Разные системы трансферов».

Ранее заслуженный тренер России Валерий Газзаев раскритиковал оборону национальной сборной.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 15:06
Для нас это все не поможет
Benfiquistas
Benfiquistas
сегодня в 14:52
Сборная России обречена.
амурец
амурец
сегодня в 14:48
при Слуцком сборная уже играла, так что пусть уж молчит
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 14:41
Слуцкий, свое слово в сборной ты уже сказал - хуже, чем при тебе не будет.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:31
ГЛАВНОЕ ЧТОБ ОДНИМ ИЗ КЛУБОВ НЕ БЫЛ СПАРТАК С КУТЕПОВЫМ И ПРОЧИМИ СЕМИНОЛЬЩИКАМИ !

ГЫ-ГЫ
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