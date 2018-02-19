Слуцкий: «Не знаю, станет ли сборная лучше, если в ней будут игроки только из 2 клубов»

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий предположил, станет ли сильнее национальная команда, если она будет состоять только из игроков двух клубов.



«Возможна ли в футболе ситуация, когда в сборной игроки представляют фактически только два клуба? „Барселона“ и „Реал“ — сборная Испании. Всё бывает. Хорошие игроки собраны из двух команд, почему нет? Пошло ли бы на пользу такое сборной России по футболу? Я не знаю. В футболе с этим сложнее. Разные системы трансферов».



Ранее заслуженный тренер России Валерий Газзаев раскритиковал оборону национальной сборной.