Моура: «„Тоттенхэму“ по силам выиграть Лигу чемпионов»

Новичок «Тоттенхэма» Лукас Моура считает, что его команде по силам победить в Лиге чемпионов.
«Каждый игрок желает выигрывать трофеи, а в „Тоттенхэм“ я пришел, чтобы творить историю. Я считаю, что клуб обладает серьезной структурой и рядом других положительных качеств.
Думаю, что команде по силам победить в Лиге чемпионов. А почему нет? У меня за спиной большой опыт выступлений за ПСЖ. Мне кажется, что я могу в этом помочь „Тоттенхэму“».
Напомним, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» - «Тоттенхэм» завершился ничейным результатом.
Юве ещё не пройден.
Юве ещё не пройден.