Моура: «„Тоттенхэму“ по силам выиграть Лигу чемпионов»

Новичок «Тоттенхэма» Лукас Моура считает, что его команде по силам победить в Лиге чемпионов.



«Каждый игрок желает выигрывать трофеи, а в „Тоттенхэм“ я пришел, чтобы творить историю. Я считаю, что клуб обладает серьезной структурой и рядом других положительных качеств.



Думаю, что команде по силам победить в Лиге чемпионов. А почему нет? У меня за спиной большой опыт выступлений за ПСЖ. Мне кажется, что я могу в этом помочь „Тоттенхэму“».



Напомним, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» - «Тоттенхэм» завершился ничейным результатом.