Будковский: «Рад, что вновь выступаю за „Анжи“»

Нападающий «Анжи» Филипп Будковский поделился эмоциями от перехода в махачкалинский клуб. 25-летний футболист будет выступать за «орлов» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

«Я многих знаю, приятно было вернуться. Мы друг друга были рады видеть. Поэтому я рад, что вновь в „Анжи“. Это уже последний сбор. Думаю, что с каждым днём теперь будет всё легче и легче. Ребята подойдут к чемпионату в хороших кондициях.

Поначалу в Бельгии было всё нормально. Затем сменился тренер, и мы не нашли общего языка. Три месяца вообще не играл. Футболисту нужна игровая практика. Поступило предложение от „Анжи“, очень приятно вернуться в команду, в которой уже был».