Источник: Реднапп или Хьюз могут сменить Пардью у руля «Вест Бромвича»

Близкий к «Вест Бромвичу» источник рассказал британским журналистам о том, что главный тренер команды Алан Пардью находится на грани увольнения. В феврале «дрозды» проиграли все свои матчи и вылетели из Кубка Англии. Коллектив занимает последнюю строчку в турнирной таблице Премьер-Лиги, а от спасительного 17 места его отделяют 7 очков.

Ситуацию дополнительно накалил скандал, вызванный игроками «Вест Бромвича», угнавшими такси в Барселоне. Боссы клуба считают, что Пардью потерял контроль над своими футболистами, так что нужно принимать кардинальные меры, чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе.

Сообщается, что на место нового наставника рассматриваются известный английский специалист Харри Реднапп и Марк Хьюз, которого в январе уволил «Сток Сити». Пардью дали два матча на исправление ситуации.