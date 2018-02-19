Фабрегас: «Пока в составе „Барселоны“ играет Месси, она остается фаворитом»

В преддверии поединка 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас выделил в составе соперника нападающего Лионеля Месси:

«Пока в составе „Барселоны“ играет Месси, она остается фаворитом и командой, которая сохраняет наибольшие шансы выиграть титул. Когда Лионель здоров, никто не может его остановить».

Первая встреча команд состоится 20 февраля в 22:45 по московскому времени.

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