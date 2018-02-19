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Фабрегас: «Пока в составе „Барселоны“ играет Месси, она остается фаворитом»

вчера, 19:37
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона22:45 Не начался

В преддверии поединка 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас выделил в составе соперника нападающего Лионеля Месси:

«Пока в составе „Барселоны“ играет Месси, она остается фаворитом и командой, которая сохраняет наибольшие шансы выиграть титул. Когда Лионель здоров, никто не может его остановить».

Первая встреча команд состоится 20 февраля в 22:45 по московскому времени.

Берегись, «Челси». «Барселона» ставит рекорды

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 02:27
скорее игра Барселоны зависит от готовности Суареса
Armyan4eG
Armyan4eG ответил Doping87
сегодня в 02:18
Doping87:
Челси рано сдается. Барселону можно обыгрывать, Реал это не раз доказывал.
!Кхы Кхы ))
Doping87
Doping87
сегодня в 01:39
Челси рано сдается. Барселону можно обыгрывать, Реал это не раз доказывал.
kust07
kust07
вчера в 23:30
Истину глаголит
Великий Князь
Великий Князь ответил cevin cigan
вчера в 21:06
cevin cigan:
Бывший барсук, лизнул действующему..................
    Великий Князь
    Великий Князь
    вчера в 21:04
    Смурфик вхож во все кабинеты. Это понятно. Айтекин и Эвребе не дадут соврать)
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok ответил TypXXI
    вчера в 20:43
    TypXXI:
    Я больше скажу. Пока Месси в футболе, этот вид спорта будет номер 1 в мире. Даже сейчас, в темные времена, в эру великих симулянтов, таких как Роналду, светлая рука Лео тянет футбол на вершину и удерживает его там. Респект ему!
      TypXXI
      TypXXI ответил dimagas1
      вчера в 20:33
      dimagas1:
      Ага,а тебе не упомянуть рональду не вариант?Совсем не доганяют такие как ты что есть болельщики и других клубов , которым 94 на товего месси и твоего роналду.Когда эти да петуха завершат карьеры закончится (надеюсь) эра неадекватов что болеют за них и их клубы!Месси то,месси другое,рональдо сделат то и это,задрали уже эти двое и все их 74рысектантыфанатики.
        dimagas1
        dimagas1 ответил TypXXI
        вчера в 20:30
        TypXXI:
        Я больше скажу. Пока Месси в футболе, этот вид спорта будет номер 1 в мире. Даже сейчас, в темные времена, в эру великих симулянтов, таких как Роналду, светлая рука Лео тянет футбол на вершину и удерживает его там. Респект ему!
        Ага,а тебе не упомянуть рональду не вариант?Совсем не доганяют такие как ты что есть болельщики и других клубов , которым 94 на товего месси и твоего роналду.Когда эти да петуха завершат карьеры закончится (надеюсь) эра неадекватов что болеют за них и их клубы!Месси то,месси другое,рональдо сделат то и это,задрали уже эти двое и все их 74рысектантыфанатики.
        Barcelona_Rostov
        Barcelona_Rostov
        вчера в 20:20
        сейчас должен появиться князь, с шуткой про судей и панамские счета....
        cevin cigan
        cevin cigan ответил Fenomen-9
        вчера в 20:07
        Fenomen-9:
        Сеск наверное не смотрел прошлый плей-офф,где блохе мяч между ног прокидывал Рабьо,и забил лишь пендаль в плей-офф..А в этой компании у него 3 гола и 24 место)))
        Бывший барсук, лизнул действующему..................
        Fenomen-9
        Fenomen-9
        вчера в 20:04
        Сеск наверное не смотрел прошлый плей-офф,где блохе мяч между ног прокидывал Рабьо,и забил лишь пендаль в плей-офф..А в этой компании у него 3 гола и 24 место)))
        Gelious
        Gelious
        вчера в 19:51
        Особенно в Лиге Чемпионов такие прям фавориты. И Месси так прям тащит в этом турнире.
        susanin ultrazenith
        susanin ultrazenith
        вчера в 19:48
        Месси и Суарес!
        SHMEL
        SHMEL
        вчера в 19:48
        Пусть победит сильнейший.
        TypXXI
        TypXXI
        вчера в 19:47
        Я больше скажу.
        Пока Месси в футболе, этот вид спорта будет номер 1 в мире. Даже сейчас, в темные времена, в эру великих симулянтов, таких как Роналду, светлая рука Лео тянет футбол на вершину и удерживает его там.
        Респект ему!
        dimagas1
        dimagas1 ответил ROMA DROGBA
        вчера в 19:46
        ROMA DROGBA:
        А что все прошлые встречи Месси был нездоров? Потому что его останавливали.
        Он видимо тогда заболел на жадность и это превратилось в осложнения с неуплатой налогов)))
        ROMA DROGBA
        ROMA DROGBA
        вчера в 19:43
        А что все прошлые встречи Месси был нездоров? Потому что его останавливали.
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