В преддверии поединка 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас выделил в составе соперника нападающего Лионеля Месси:
«Пока в составе „Барселоны“ играет Месси, она остается фаворитом и командой, которая сохраняет наибольшие шансы выиграть титул. Когда Лионель здоров, никто не может его остановить».
Первая встреча команд состоится 20 февраля в 22:45 по московскому времени.
Пока Месси в футболе, этот вид спорта будет номер 1 в мире. Даже сейчас, в темные времена, в эру великих симулянтов, таких как Роналду, светлая рука Лео тянет футбол на вершину и удерживает его там.
Респект ему!
Пока Месси в футболе, этот вид спорта будет номер 1 в мире. Даже сейчас, в темные времена, в эру великих симулянтов, таких как Роналду, светлая рука Лео тянет футбол на вершину и удерживает его там.
Респект ему!