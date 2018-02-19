Матс Хуммельс опасается «Бешикташ»

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс делится ожиданиями от встречи с «Бешикташем», которая состоится 20 февраля в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Это всегда очень особенный этап турнира. В такие моменты необязательно показывать отполированную игру, чтобы победить. Часто есть вещи более важные, чем эстетика.

Мы осознаем, что предстоит встреча с топ-командой Европы, которая уверенно выиграла свою группу. В составе „Бешикташа“ играют знаменитые футболисты. Как мы могли заметить по видеозаписям, это талантливая команда, подкованная тактически и индивидуально.

Поэтому прежде всего важно добиться положительного результата в домашней игре».

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