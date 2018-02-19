Коста: «Судьи ненавидят меня»

Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста выразил мнение, что судьи в чемпионате Испании ненавидят его.

«Судьи ненавидят меня и я не могу с этим ничего поделать. Некоторые наказывают меня за малейшую провинность. Например, в матче с „Атлетиком“ из Бильбао судья показал мне желтую карточку ни за что», - сказал Коста.