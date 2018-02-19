Коста: «Судьи ненавидят меня»

Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста выразил мнение, что судьи в чемпионате Испании ненавидят его.
«Судьи ненавидят меня и я не могу с этим ничего поделать. Некоторые наказывают меня за малейшую провинность. Например, в матче с „Атлетиком“ из Бильбао судья показал мне желтую карточку ни за что», - сказал Коста.
Поэтому я говорю - ДА тебе. Но это не отменяет моё мнение о тебе
Поэтому я говорю - ДА тебе. Но это не отменяет моё мнение о тебе
Такие как ты не должны быть на экранах телевизоров, потому что молодому поколению (особенно детям, занимающимся футболом) не стоит брать с таких пример.
Такие как ты не должны быть на экранах телевизоров, потому что молодому поколению (особенно детям, занимающимся футболом) не стоит брать с таких пример.