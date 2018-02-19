Бонуччи: «Теперь „Милан“ выходит на поле с целью победить, а не избежать поражения»

Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи доволен прогрессом, которого достигли «россонери» в последнее время:

«Наконец-то мы стали командой. Результаты говорят сами за себя, во многом это заслуга тренера, который нашел нужные рычаги. Мы крепко стоим на ногах и ставим себе большие цели.

Гаттузо первым прибывает на тренировки. Просто невероятно, как ему удается заряжать людей энтузиазмом. Не думаю, что когда-нибудь видел подобного тренера.

Теперь мы выходим на поле с целью победить, а не избежать поражения. Все изменилось. Слово „поражение“ я не хочу слышать больше никогда в карьере».

Отметим, что в этом году «Милан» еще не проигрывал. Команда приблизилась к еврокубковой зоне в Серии А, а в Лиге Европы уже почти обеспечила себе участие в 1/8 финала.