CAS отклонил апелляцию киевского «Динамо» на техническое поражение «Мариуполю»

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отказал в удовлетворении апелляции киевского «Динамо» на решение о техническом поражении за неявку на матч чемпионата Украины c «Мариуполем».

Встреча должна была состояться 27 августа прошлого года. Киевляне на матч не явились, объяснив свое решение отсутствием гарантий безопасности в Мариуполе со стороны государственных структур и предлагали сыграть на нейтральном поле.

Ранее сообщалось, что CAS отклонил апелляцию «Шахтера» по делу о расторжении контракта с полузащитником Александром Зинченко, который сейчас выступает за «Манчестер Сити».