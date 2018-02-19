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CAS отклонил апелляцию киевского «Динамо» на техническое поражение «Мариуполю»

вчера, 21:47
МариупольЛоготип футбольный клуб Мариуполь3 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Киев)ДинамоТех. поражение

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отказал в удовлетворении апелляции киевского «Динамо» на решение о техническом поражении за неявку на матч чемпионата Украины c «Мариуполем».

Встреча должна была состояться 27 августа прошлого года. Киевляне на матч не явились, объяснив свое решение отсутствием гарантий безопасности в Мариуполе со стороны государственных структур и предлагали сыграть на нейтральном поле.

Ранее сообщалось, что CAS отклонил апелляцию «Шахтера» по делу о расторжении контракта с полузащитником Александром Зинченко, который сейчас выступает за «Манчестер Сити».

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Все комментарии
311
311
сегодня в 01:33
Сами создали хаос у себя в стране, теперь боятся передвигаться по ней!)
dimagas1
dimagas1 ответил Лёха Шахтинский
вчера в 23:57
Лёха Шахтинский:
Ты здесь у нас на русском сайте на грубую грубость не нарывайся - Лады? Есть очень продвинутый незалежный жовто-облакитный сайт Динамо Кieв от Шурика. Там свои шутки деревянные и шути хохол про кацапов. Тебя там поймут Дмитро Гашук из Луцка. От Вас хохлов всегда - сплошная убогая подлость и грязная грязь на Россию льется. Убогий, и завистливый народишко. Обиженные. На обиженных воду возят. Николай Васильевич Гоголь - русский писатель. Таганрог - город России в нашей Ростовской области. Это мое мнение. Я тебе все сказал.
Убогость пока только из под тебя ручьями льется)))Не тебе меня учить что,куда и как мне делать.Грубостью меня тут еще пугает)))От вас другого не жду вы хамы и невежды куда не плюнь.Если твои родители родились в Ростове,а не приехали с болот или с лесов кацапии то спроси их что да как.
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский ответил dimagas1
вчера в 23:52
dimagas1:
Ну родился значит чет не в рюсских землях)))Гоголь еще писал;"Я родился в маленьком украинском городке -Таганроге")))
Ты здесь у нас на русском сайте на грубую грубость не нарывайся - Лады? Есть очень продвинутый незалежный жовто-облакитный сайт Динамо Кieв от Шурика. Там свои шутки деревянные и шути хохол про кацапов. Тебя там поймут Дмитро Гашук из Луцка. От Вас хохлов всегда - сплошная убогая подлость и грязная грязь на Россию льется. Убогий, и завистливый народишко. Обиженные. На обиженных воду возят. Николай Васильевич Гоголь - русский писатель. Таганрог - город России в нашей Ростовской области. Это мое мнение. Я тебе все сказал.
dimagas1
dimagas1 ответил Лёха Шахтинский
вчера в 23:29
Лёха Шахтинский:
Парень - Шахтинский это не фамилия, я родился в городе Шахты Ростовской области.
Ну родился значит чет не в рюсских землях)))Гоголь еще писал;"Я родился в маленьком украинском городке -Таганроге")))
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский ответил dimagas1
вчера в 23:27
dimagas1:
Фамилия у тебя чет не кацапская)))
Парень - Шахтинский это не фамилия, я родился в городе Шахты Ростовской области.
Nafnafik
Nafnafik
вчера в 23:20
Еще и жалуются, играть надо.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:01
Логичное решение.
Морозовский
Морозовский
вчера в 22:59
Хохлы.
dimagas1
dimagas1 ответил Лёха Шахтинский
вчера в 22:45
Лёха Шахтинский:
Тема хохлов - не интересна на Футбольном сайте России.
Фамилия у тебя чет не кацапская)))
drug01
drug01
вчера в 22:37
Надо играть всегда только на футбольном поле!
VIPded
VIPded
вчера в 22:24
    Лёха Шахтинский
    Лёха Шахтинский
    вчера в 21:57
    Тема хохлов - не интересна на Футбольном сайте России.
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