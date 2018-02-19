Пети: «Гвардиола вечно ссорился с голландскими игроками»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Франция. Лига 1
  • Англия. Чемпионшип
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Примера
  • Россия. Кубок ФНЛ
  • Словения. Первая Лига
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Юношеская Лига УЕФА
Лига чемпионов 2017/2018, 1/8 финала1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона---
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ---
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар---
Франция. Лига 1 2017/2018, 24 тур1X2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТруаТруа -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижонФонбет2.453.352.85
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТруаТруа -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижонФонбет2.453.22.95
  • Главные новости
  • Все новости
00:49
«Уиган» выбил «Манчестер Сити» из Кубка Англии63
00:36
«Лацио» обошел «Интер» в турнирной таблице Серии А7
20:56
«Реал» летом попытается подписать бывшего защитника «Барселоны»6
20:56
«Урал» подписал 26-летнего голландского хавбека20
20:50
Роналду хочет видеть Кейна в «Реале»29
03:04
Иммобиле: «Счастлив отличиться в матче с „Вероной“, ведь не забивал уже 44 дня»0
02:48
Защитник «Уигана»: «Это были самые длинные 10 минут моей жизни»0
02:26
Бабаев: «Если Вернблума поставить в ворота, он и там сыграет на максимуме возможностей»0
02:14
Кук: «Потрясающая ночь для Уигана»0
01:54
Григг: «Матч против „Сити“ не был простым. Но мы показали невероятную игру»0
01:36
Гвардиола: «Матч с „Уиганом“ был похож на финал. Мы сделали абсолютно всё»0
00:47
Вальверде считает Конте одним из лучших тренеров в мире0
00:37
«Лейпциг» уступил «Айнтрахту»2
00:31
Матч «Айнтрахта» и «РБ Лейпциг» прервался из-за сотен теннисных мячей, выброшенных на поле2
00:06
Жиру рассказал о последних словах Венгера перед переходом игрока в «Челси»4
23:52
Джеко: «„Шахтер“ обыграл „Манчестер Сити“, с ними нужно быть внимательными»4
23:51
Конте: «Несомненно, „Челси“ начнет матч с „Барселоной“ в качестве аутсайдера»1
23:34
Азар: «„Челси“ может обыграть „Барселону“, если захочет»8
23:02
Спортивный директор «Лацио»: «В июне наши пути с де Вреем разойдутся»1
22:53
Ракитич: «Нам нужно не дать Азару развернуться»8
22:49
Вальверде: «„Челси“ способен уколоть контратакой»3
22:44
Хайнкес: «„Бешикташ“ не будет прятаться, они будут атаковать»1
22:39
Гюнеш - о предстоящем матче с «Баварией»: «Было бы очень здорово забить гол на выезде»1
22:35
Гари Медель: «Мы верим, что можем пройти „Баварию“»3
22:26
Семин: «Если скажут играть с „Ниццей“ в Сочи, поедем туда»12

Пети: «Гвардиола вечно ссорился с голландскими игроками»

вчера, 22:47

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Челси» Эммануэль Пети рассказал о том, что нынешний наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола часто создавал конфликты, будучи игроком «блаугранас»:

«В раздевалке было слишком много соперничества. Гвардиола вечно ссорился с голландскими игроками.

У нас была невероятно талантливая команда, но костяк сформировался из слишком возрастных игроков. Вне поля у нас было множество проблем.

В „Барселоне“ я провел менее 30 матчей, преимущественно в защите. Это был сезон, который нужно забыть и игрокам, и клубу».

Ранее нелестно высказался о Гвардиоле шведский нападающий Златан Ибрагимович.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Иммобиле: «Счастлив отличиться в матче с „Вероной“, ведь не забивал уже 44 дня»
Сегодня, 03:04 0
Защитник «Уигана»: «Это были самые длинные 10 минут моей жизни»
Сегодня, 02:48 0
Кук: «Потрясающая ночь для Уигана»
Сегодня, 02:14 0
Григг: «Матч против „Сити“ не был простым. Но мы показали невероятную игру»
Сегодня, 01:54 0
Гвардиола: «Матч с „Уиганом“ был похож на финал. Мы сделали абсолютно всё»
Сегодня, 01:36 0
Вальверде считает Конте одним из лучших тренеров в мире
Сегодня, 00:47 0
Обсудить
Все комментарии
Nafnafik
Nafnafik
сегодня в 00:17
Переживет.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 00:15
Забыть, как страшный сон!)))
Nazi
Nazi
вчера в 22:54
Бывший полузащитник «Арсенала»..
Морозовский
Морозовский
вчера в 22:54
К Эммануэль все приставали.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100