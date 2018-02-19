Пети: «Гвардиола вечно ссорился с голландскими игроками»

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Челси» Эммануэль Пети рассказал о том, что нынешний наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола часто создавал конфликты, будучи игроком «блаугранас»:

«В раздевалке было слишком много соперничества. Гвардиола вечно ссорился с голландскими игроками.

У нас была невероятно талантливая команда, но костяк сформировался из слишком возрастных игроков. Вне поля у нас было множество проблем.

В „Барселоне“ я провел менее 30 матчей, преимущественно в защите. Это был сезон, который нужно забыть и игрокам, и клубу».

Ранее нелестно высказался о Гвардиоле шведский нападающий Златан Ибрагимович.