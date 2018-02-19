Вальверде: «„Челси“ способен уколоть контратакой»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«„Челси“ - команда физически сильная, отлично обороняется. За нее играет много футболистов, которые могут уколоть контратакой.

Завтра мы пишем новую страницу. Это Лига чемпионов, и мы хотим пройти дальше. У „Челси“ есть ярко выраженный стиль игры, как у большинства английских команд. Надо это учитывать. Завтра увидим, будет ли „Челси“ верен своему стилю», - сказал Вальверде.