Ракитич: «Нам нужно не дать Азару развернуться»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Предстоящие матчи будут отличаться от прошлых встреч с „Челси“. Надо забыть, что было прежде и сыграть как можно лучше. Наши парни провели немало матчей на „Стэмфорд Бридж“, и игра завтра будет для них особенной.

Возможно, Эдер Азар - самый важный игрок „Челси“, но мы понимаем, что им команда не исчерпывается. Надо быть готовыми, чтобы не дать ему завтра развернуться. Он очень быстр, опасен в обыгрыше один в один. Надо справиться с ним и всем „Челси“. Нас ждет особенный матч», - сказал Ракитич.