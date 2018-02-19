Конте: «Несомненно, „Челси“ начнет матч с „Барселоной“ в качестве аутсайдера»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной»:

«Безусловно, мы говорим о большой игре. Нас ожидает серьезнейшее испытание против фантастической команды, одной из лучших в мире. Подобные игры не могут не захватывать. Повторюсь: мы говорим о невероятной команде и невероятных игроках, говорим о Месси, Суаресе, Иньесте и других талантах.

Надо сыграть максимально внимательно, но вместе с тем нам должно хватить готовности сыграть в свой футбол. Мы знаем характерные черты „Барселоны“. Она любит контролировать мяч и доминировать, в каждой игре создает множество моментов. Надо быть готовыми обходиться без мяча, перемещаться компактно, не терять головы.

Несомненно, „Челси“ начнет матч в качестве аутсайдера. На бумаге „Барселона“ является фаворитом на проход в следующий раунд. Это противостояние важно для понимания, чего мы стоим на этом уровне».