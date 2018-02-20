«Лейпциг» уступил «Айнтрахту»

«Лейпциг» на выезде уступил «Айнтрахту» в матче 23-го тура чемпионата Германии.
Франкфурт, стадион «Коммерцбанк Арена»
«Айнтрахт» - «Лейпциг» 2:1 (2:1)
Голы: Чендлер 22, Боатенг 26 - Огюстен 13.
«Айнтрахт»: Градецки, Абрахам, Да Коста, Сальседо, Фалетт, Чендлер, Боатенг (Фернандеш 68), Вольф (Гачинович 83), Хасебе, Аллер, Ребич (Йович 80).
Главный тренер: Нико Ковач.
«Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Орбан, Упамекано, Демме (Поульсен 46), Илсанкер, Кейта (Форсберг 61), Лаймер, Забитцер, Лукман (Вернер 76), Огюстен.
Главный тренер: Ральф Хазенхюттль.
Предупреждения: Ребич 33, Вольф 38, Хасебе 47, Орбан 51, Чендлер 64, Боатенг 65, Фалетт 75, Клостерманн 81.
Судья: Феликс Цвайер.
Ранее «Бавария» одержала победу над «Вольфсбургом».