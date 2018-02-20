Вальверде считает Конте одним из лучших тренеров в мире

Рулевой «Барселоны» Эрнесто Вальверде выразил восхищение работой наставника «Челси» Антонио Конте:

«Антонио — один из лучших тренеров в мире. У него потрясающее резюме, и не только учитывая Англию, где он выиграл чемпионат с „Челси“, но и „Ювентус“, и сборную Италии.

Его команды всегда тактически подкованы. В любой момент матча они знают, что делать. Это будет серьезное испытание».

Напомним, что «Челси» и «Барселона» встретятся 20 февраля в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Команды рассудит турецкий рефери Чунейт Чакир.