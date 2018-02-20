Защитник «Уигана»: «Это были самые длинные 10 минут моей жизни»

Защитник «Уигана» Дэн Бёрн прокомментировал победу над «Манчестер Сити» в 5-м раунде Кубка Англии (1:0):

«Пока не уверен в том, что чувствую. Я ещё не отошёл от игры. А это была очень трудная игра. Но мы не переставали верить в себя. У нас есть Уилл Григг, который продолжает делать то, что он умеет.

Мы гордимся сухими матчами. До этой встречи у нас была парочка плохих исходов, поэтому мы хотели проявить себя. Так что „сухарь“ в матче с лучшей командой Англии – это просто великолепно.

Как только мы забили, болельщики как будто по-настоящему встали за нашими спинами, понимая, что нам необходимо продержаться оставшееся время. Это были самые длинные 10 минут моей жизни».