Иммобиле: «Счастлив отличиться в матче с „Вероной“, ведь не забивал уже 44 дня»

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле, оформивший дубль в матче с «Вероной» (2:0), подвёл итоги встречи 25-го тура чемпионата Италии:

«Я счастлив, что забил „Вероне“. Безголевая серия длилась 44 дня, плюс весь первый тайм сегодня, но я был спокоен благодаря моим товарищам по команде.

Мы все прошли через сложный период, так что я счастлив трём очкам. Отрицательные результаты в последних встречах не лишили нас уверенности в себе, но сделали нас более напряжёнными. Серия из четырёх поражений подряд только усложняет положение.

Мы работали с душой, и сегодня это было заметно. Чёрные полосы бывают у всех, и пройти через них можно только вместе».