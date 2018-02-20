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Бабаев: «За счёт прихода Мусы ЦСКА уже сейчас серьёзно прибавил в скорости»

сегодня, 04:19
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о первом официальном матче форварда Ахмеда Мусы после возвращения в московский клуб:

«Нет, свои качества он не растерял, они никуда не делись. Но вопрос в том, что для футболиста очень важен игровой ритм. Это всегда придаёт уверенности, чувства мяча, интуитивности. Уверен, с каждым матчем Муса будет прибавлять. При этом очевидно, что уже сейчас за счёт прихода Ахмеда ЦСКА серьёзно прибавил в скорости».

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Все комментарии
Kerri
Kerri
сегодня в 12:09
ЦСКА удачи!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 11:45
Удачной игры Ахмеду завтра.
И ЦСКА тоже.
VIPded
VIPded
сегодня в 10:09
Удачи Мусе с ЦСКА и удачи ЦСКА с Мусой!
spartach n1
spartach n1
сегодня в 08:17
Скорость автобуса ?
Бабайка своих стебёт ?))
cska.78
cska.78
сегодня в 08:09
Осталось прибавить с реализацией моментов!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 07:23
Муса ещё себя проявит с лучшей стороны...надеюсь.
SHMEL
SHMEL ответил MIKITA463295
сегодня в 07:20
MIKITA463295:
Что то пока этого невидно,с Црвеной он был худшим на поле...
Брака у него было много,но уж худшим-то его никак не назовешь.
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 06:57
Что то пока этого невидно,с Црвеной он был худшим на поле...
cska plus
cska plus
сегодня в 06:09
Удачи армейцам в завтрашнем матче, от Мусы ждём гола.
FILL3286
FILL3286
сегодня в 05:26
ахаххах оно и видно)))
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