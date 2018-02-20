Бабаев: «За счёт прихода Мусы ЦСКА уже сейчас серьёзно прибавил в скорости»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о первом официальном матче форварда Ахмеда Мусы после возвращения в московский клуб:

«Нет, свои качества он не растерял, они никуда не делись. Но вопрос в том, что для футболиста очень важен игровой ритм. Это всегда придаёт уверенности, чувства мяча, интуитивности. Уверен, с каждым матчем Муса будет прибавлять. При этом очевидно, что уже сейчас за счёт прихода Ахмеда ЦСКА серьёзно прибавил в скорости».