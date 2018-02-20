Хамес: «У „Баварии“ есть всё необходимое, чтобы взять требл»

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес в преддверии первой домашней встречи с «Бешикташем» в 1/8 финала Лиги чемпионов заявил, что мюнхенская команда способна завоевать три трофея в нынешнем сезоне:

«Я хочу завоёвывать трофеи, требл был бы серьёзным пополнением коллекции. Я уже говорил, что у „Баварии“ есть всё необходимое для достижения этой цели. У нас есть игроки, которые знают, как надо побеждать. Но мы должны быть готовы к матчу и иметь правильный настрой».

Напомним, полузащитник «Бешикташа» Гари Медель отметил, что его команда верит в успех противостояния с «Баварией» в Лиге чемпионов.