«Уиган» выбил третьего представителя АПЛ из Кубка Англии, повторив рекорд

«Уиган», накануне выбив «Манчестер Сити» из Кубка Англии, повторил рекорд «Миллуолла».

В текущем розыгрыше турнира подопечные Пола Кука оставили за бортом уже третьего представителя АПЛ, ранее выбив «Борнмут» и «Вест Хэм». При этом сам «Уиган» выступает в третьем по силе английском дивизионе.

До этого подобное удавалось сделать только «Миллуоллу», который в прошлом сезоне, играя также в третьей по силе лиге, оставил не у дел «Борнмут», «Уотфорд» и «Лестер», а затем проиграл «Тоттенхэму» (0:6).

Впрочем, «латикс» могут превзойти достижение «Миллуолла», если в следующем раунде справятся еще и с «Саутгемптоном».