Новосельцев травмировался в контрольном матче за тульский «Арсенал»

Защитник тульского «Арсенала» Иван Новосельцев получил легкую травму в контрольном матче с сербским «Динамо». В конце первого тайма центральный защитник слегка поскользнулся на мокром газоне и тут же был заменен.
«Новосельцев почувствовал легкий дискомфорт, и мы решили перестраховаться», — сказал главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович.
Новосельцев вышел на утренний матч тульской команды, где играл условно резервный состав. Основа вечером сыграет с «Кайратом», участие в поединке примет Артем Дзюба.
Веселая новость .
Веселая новость .
НА ЛАВКЕ-ТО ОНО БЕЗОПАСНЕЕ !
НА ЛАВКЕ-ТО ОНО БЕЗОПАСНЕЕ !
Здоровья ему конечно...
Здоровья ему конечно...