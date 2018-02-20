Перейра: «В Уругвае думают, что российский чемпионат - слабый»

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра назвал три факта о России, которые он бы рассказал человеку, никогда здесь не бывавшему.

«Во-первых, в России очень холодно. Пару раз играл здесь, не чувствуя ни ног, ни рук. При этом русские люди не такие холодные и замкнутые, как все думают! Во-вторых, чемпионат России по футболу не настолько плох, как принято считать в Уругвае. И последнее — здесь очень красиво, от гор до пляжей! С семьей мы объездили много мест — я возил детей и в Москву, и в Питер, и на Черное море».

Также Перейра объяснил, почему в Уругвае считают чемпионат России довольно слабым.

«Потому что все следят за большой четверкой: АПЛ, Ла Лига, Серия А и Бундеслига. Некоторые смотрят чемпионат Франции или Португалии, но не России. Хотя это и логично — вот что ты знаешь о чемпионате Уругвая? Здесь максимум что-то слышали про бразильскую или аргентинскую лигу, не более того».

27-летний Перейра попал в сборную десятилетия «Краснодара» по версии клуба.