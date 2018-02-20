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Перейра: «В Уругвае думают, что российский чемпионат - слабый»

сегодня, 13:40

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра назвал три факта о России, которые он бы рассказал человеку, никогда здесь не бывавшему.

«Во-первых, в России очень холодно. Пару раз играл здесь, не чувствуя ни ног, ни рук. При этом русские люди не такие холодные и замкнутые, как все думают! Во-вторых, чемпионат России по футболу не настолько плох, как принято считать в Уругвае. И последнее — здесь очень красиво, от гор до пляжей! С семьей мы объездили много мест — я возил детей и в Москву, и в Питер, и на Черное море».

Также Перейра объяснил, почему в Уругвае считают чемпионат России довольно слабым.

«Потому что все следят за большой четверкой: АПЛ, Ла Лига, Серия А и Бундеслига. Некоторые смотрят чемпионат Франции или Португалии, но не России. Хотя это и логично — вот что ты знаешь о чемпионате Уругвая? Здесь максимум что-то слышали про бразильскую или аргентинскую лигу, не более того».

27-летний Перейра попал в сборную десятилетия «Краснодара» по версии клуба.

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Все комментарии
iBragim2102
iBragim2102
сегодня в 15:02
Про чемпионат Уругвая знают только те кто ставит ставки.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 14:54
Даже из Уругвая видно слабость убогого, унылого РФПЛ
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 14:48
Про Спартак вообще узнали совсем недавно. После Ливерпуля! Гыгыгы.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 14:41
В Европе 54 чемпионата если не ошибаюсь, наш пока 6-ой в ТК УЕФА. Нормальный у нас чемпионат, и интрига как правило есть, и борьба на всех этажах таблицы, просто тихоходные игры без скоростей, но есть достаточно неплохих смотрибельных матчей, хотя понятно, что в мире смотрят топ-5. Но считать РФПЛ слабым чемпионатом конечно уругвайцы могут, тем более не смотря, а так средний у нас чемпионат, не слабый, ну и не топ конечно. ИМХО.
ОЛЛС
ОЛЛС
сегодня в 14:10
Это правда.
Призрак Убитого Енота
Призрак Убитого Енота
сегодня в 14:04
Конечно, как встретишь уругвайца, поспоришь с ним "чей чемпионат сильнее", он тебе: "1-18, 0-7". И ничего тут не попишешь, не объяснишь, что есть одна команда, которая год от года макает престиж российского футбола в ту субстанцию, которой питается ее маскот.
Don trambon
Don trambon
сегодня в 13:54
Ну так посмотрят на игру Спартака, и делают вывод такой, чему удивляться.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 13:46
В принципе-то не сильно ошибаются...
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 13:42
Все правильно думают в Уругвае!
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