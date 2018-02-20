Бабаев: «Верим, что Оланаре еще наберет форму, чтобы стабильно выступать за ЦСКА»

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил, что нападающий «армейцев» Аарон Оланаре на правах аренды продолжит карьеру в «Амкаре».

«Оланаре уходит в аренду в „Амкар“. Для ЦСКА это значит, что мы хотим обеспечить футболисту игровую практику, потому что очевидно, что игрок такого уровня и с такими амбициями не должен сидеть на скамейке. К сожалению, в силу ряда причин у него со второго раза не все получилось. С учетом того, что к нам в аренду пришел еще и Муса, ему будет еще сложнее.

Футболист сам еще хочет играть и мечтает вернуться в сборную Нигерии на чемпионате мира в России, хотя, наверное, это будет сложно. Поэтому он с удовольствием принял вариант с арендой и подошел „Амкару“ по итогам просмотра. Надеюсь, что главная цель, которую мы перед собой ставим, - получение игровой практики - будет достигнута, а в конце сезона будем уже смотреть. Все-таки мы еще верим, что Оланаре может набрать форму, чтобы стабильно выступать за ЦСКА».