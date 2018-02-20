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Бабаев: «Верим, что Оланаре еще наберет форму, чтобы стабильно выступать за ЦСКА»

вчера, 15:44

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил, что нападающий «армейцев» Аарон Оланаре на правах аренды продолжит карьеру в «Амкаре».

«Оланаре уходит в аренду в „Амкар“. Для ЦСКА это значит, что мы хотим обеспечить футболисту игровую практику, потому что очевидно, что игрок такого уровня и с такими амбициями не должен сидеть на скамейке. К сожалению, в силу ряда причин у него со второго раза не все получилось. С учетом того, что к нам в аренду пришел еще и Муса, ему будет еще сложнее.

Футболист сам еще хочет играть и мечтает вернуться в сборную Нигерии на чемпионате мира в России, хотя, наверное, это будет сложно. Поэтому он с удовольствием принял вариант с арендой и подошел „Амкару“ по итогам просмотра. Надеюсь, что главная цель, которую мы перед собой ставим, - получение игровой практики - будет достигнута, а в конце сезона будем уже смотреть. Все-таки мы еще верим, что Оланаре может набрать форму, чтобы стабильно выступать за ЦСКА».

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Все комментарии
Kerri
Kerri
вчера в 18:37
Для этого его и отдали в Амкар.
Баба Яга против
Баба Яга против
вчера в 18:02
Сколько же РФПЛ загубила хороших футболистов.Во всем виноваты деньги и купленные судьи.
Великолепный
Великолепный
вчера в 17:58
Поживем увидим! Удачи Оланаре в аренде и без травм.
Miaf
Miaf
вчера в 17:37
И я верю, и еще если возвратить Ласину то он тоже много чего покажет.
mugik1973
mugik1973 ответил Дед за ЦСКА
вчера в 17:22
Дед, а всё таки кто круче Алонарэ или Муса?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:00
Даже у негров в конюшне не попёрло. Вся надежда на вечный березняк. Их ещё и в сборную должны взять...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:46
Всё может быть. Удачи Аарону.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:44
Ну не только наберёт, но и оберет.
VIPded
VIPded
вчера в 16:32
Предпродажная подготовка это, а не набор формы...
Absinthe6
Absinthe6
вчера в 15:54
Возможно, в Амкаре, без наркоты, он, наконец, начнет играть)
cska.78
cska.78
вчера в 15:50
Удачи Аарону!
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