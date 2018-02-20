Матич: «„Манчестер Юнайтед“ счастлив сыграть с „Севильей“»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич считает «Севилью» сильной командой, которая может доставить манкунианцам проблемы. Напомним, 21 февраля командам предстоит сразиться в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«„Севилья“ — очень хорошая команда, особенно дома, где болельщики их неистово поддерживают все 90 минут матча.

Мы ожидаем, что они начнут агрессивничать с самого начала. Но мы знаем свои задачи, свои способности, так что будем готовы.

Прекрасно снова сыграть в Лиге чемпионов. Будет интересно сравнить себя с „Севильей“, мы все счастливы сыграть с ними. „Юнайтед“ уважает эту команду. Я уверен, что в среду болельщиков ждет хорошая игра.

Важно добиться хорошего результата в выездном поединке и не пропустить».

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