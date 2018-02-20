Ди Франческо: «„Шахтер“ хорошо держит мяч»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Шахтером» в 1/8 финала Лиги чемпионов.



«Сейчас команда находится в хорошей форме, растет в плане игрового уровня. В определенной степени мы рисковали при подготовке к поединку с „Шахтером“. Надеюсь, завтра мы покажем все, на что способны.



Избежать потери концентрации - одна из главных задач на завтра. „Рома“ будет и атаковать, и защищаться. „Шахтер“ хорошо держит мяч. Моя команда сейчас на подъеме, надеюсь, что завтрашний поединок сложится для нас удачно», - сказал Ди Франческо.