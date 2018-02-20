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Божовича впечатлила игра Дзюбы в матче с «Кайратом»

вчера, 20:13

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович подвел итоги товарищеского матча туляков с казахстанским «Кайратом», который завершился нулевой ничьей:

«Матч против „Кайрата“ получился хорошим, несмотря на счет 0:0. Голевые моменты возникали как у нас, так и соперника. В первом тайме два-три шанса создали именно мы, но, к сожалению, не использовали их. А так бы игра могла пойти по-другому. Потом несколько опасных атак придумал уже „Кайрат“. Считаю, что футбол прошел на хороших скоростях для данного этапа подготовки.

Дзюба отыграл очень хорошо! Он имел один прекрасный момент. Не забил, но видно, что Артем прибавляет».

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Все комментарии
vka1970
vka1970
вчера в 23:25
Миодраг, он ещё прибавить попросит.
Причём сам.
Особенно в раздевалке.
Так что зашивайте карманы на трусах.
kastites
kastites
вчера в 23:22
С Дзюбы трёшка спартаку
Морозовский
Морозовский
вчера в 21:16
Опять "зенька" жалеть будет, ещё как! Это ж на глазах будет, а не в Турции!
azures
azures
вчера в 21:00
Дзюба еще забьет спартаку.
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 20:32
Удачи Арсеналу !
Божович знает что говорит .
Только Тула !
Только победа !
Аксинья
Аксинья
вчера в 20:22
Божовичу на заметку "ДЗЮБА САМ НЕ ЗАБИВАЕТ - ОБ НЕГО ЗАБИВАЮТ ДРУГИЕ"
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:16
На то он и ДЗЮБА, что бы ему прибавить надо. К зарплате.
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