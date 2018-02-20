Божовича впечатлила игра Дзюбы в матче с «Кайратом»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович подвел итоги товарищеского матча туляков с казахстанским «Кайратом», который завершился нулевой ничьей:

«Матч против „Кайрата“ получился хорошим, несмотря на счет 0:0. Голевые моменты возникали как у нас, так и соперника. В первом тайме два-три шанса создали именно мы, но, к сожалению, не использовали их. А так бы игра могла пойти по-другому. Потом несколько опасных атак придумал уже „Кайрат“. Считаю, что футбол прошел на хороших скоростях для данного этапа подготовки.

Дзюба отыграл очень хорошо! Он имел один прекрасный момент. Не забил, но видно, что Артем прибавляет».