Полузащитник Идрисса Гуйе заключил новый контракт с «Эвертоном». Срок действия соглашения между сенегальцем и клубом рассчитан до июня 2022 года.

Футболист присоединился к мерсисайдцам в 2016 году, ранее он представлял цвета «Астон Виллы».

За это время Гуйе провел 64 матча во всех турнирах и забил три гола.

📝 | We can confirm @IGanaGueye has signed a new contract to the end of June 2022. #EFC



