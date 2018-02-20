Монтелла: «Мы можем убить Санчеса или отправить его в нокдаун»

Главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла выделил Алексиса Санчеса в составе «Манчестер Юнайтед», с которым испанцам предстоит встретиться в 1/8 финала Лиги чемпионов. У специалиста есть две идеи, как можно остановить чилийца:

«Мы можем его убить, отправить в нокдаун, что-нибудь еще.

Я хорошо запомнил Санчеса по игре за „Удинезе“. Он значительно улучшил свой футбол, грамотно передвигается и умеет находить свободные зоны, набирает впечатляющую скорость в атакующей фазе».

Ранее Монтелла лестно отозвался о наставнике манкунианцев Жозе Моуриньо.