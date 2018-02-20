Эскудеро: «Есть очень много вещей, которые мы должны сделать правильно, чтобы победить МЮ»

Защитник «Севильи» Серхио Эскудеро поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы очень ждем начала этого матча, поскольку это идеальная возможность впервые в истории выйти в четвертьфинал турнира. Такую задачу мы ставили перед собой весь сезон.

Есть очень много вещей, которые мы должны сделать правильно, чтобы победить МЮ, ведь это команда высочайшего уровня с большим количеством мастеров своего дела. Но наша задача - навязать им свою игру, создать проблемы и добиться форы перед ответной встречей на „Олд Траффорд“», - сказал Эскудеро.