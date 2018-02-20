«Челси» и «Барселона» объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Барселоной».
«Челси»: Куртуа, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Фабрегас, Канте, Педро, Мозес, Виллиан, Азар.
«Барселона»: Тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Роберто, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Паулиньо, Месси, Суарес.
Отметим, что букмекерская контора «Фонбет» дает коэффициент 3.35 на то, что форвард Лионель Месси поразит ворота «синих» уже в первом тайме сегодняшнего поединка.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Камбэки, автоголы, Эвребе и Торрес. История «Барсы» и «Челси»