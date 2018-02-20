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«Челси» и «Барселона» объявили стартовые составы

вчера, 21:45
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Стали известны стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Барселоной».

«Челси»: Куртуа, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Фабрегас, Канте, Педро, Мозес, Виллиан, Азар.

«Барселона»: Тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Роберто, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Паулиньо, Месси, Суарес.

Отметим, что букмекерская контора «Фонбет» дает коэффициент 3.35 на то, что форвард Лионель Месси поразит ворота «синих» уже в первом тайме сегодняшнего поединка.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Камбэки, автоголы, Эвребе и Торрес. История «Барсы» и «Челси»

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Все комментарии
dimagas1
dimagas1
сегодня в 00:06
Виллиан с 3-го раза промахнулся по штанге)))
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 23:52
Обе команды играют не плохо ,пока без грубая игра.Это как говорится футболная спектакль Началось второй тайм.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
вчера в 23:22
Удачи Челси!
MIKITA463295
MIKITA463295
вчера в 22:51
Даже незнаю за кого болеть и Челси и Барселону не люблю,пожалуй поболею за тех кто походу проигрывать будет,а до тех пор просто наслаждатся от просмотра матча...
kanuni
kanuni
вчера в 22:42
Удачи Челси
Dinamovets1927
Dinamovets1927
вчера в 22:41
3:1 в пользу Челси!На контрах раскатают на изичах!😜
dimagas1
dimagas1 ответил Владимipъ Григорянъ
вчера в 22:41
Владимipъ Григорянъ:
Это же ржака, зачем Мозес?
Как винг-бек играет,в схеме 3-4-3.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:38
Удачи Барсе!
drug01
drug01
вчера в 22:37
Месси,вперед!!!!!
Великий Князь
Великий Князь ответил ошалевший
вчера в 22:36
ошалевший:
почему все кони за челси?
Потому что тоже бегунки)
И потому, что Челси более достойный коллектив.
ошалевший
ошалевший
вчера в 22:35
почему все кони за челси?
Великий Князь
Великий Князь ответил Benfiquistas
вчера в 22:32
Benfiquistas:
Добрый вечер Князь!
Моё почтение, уважаемый!
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:27
Желаю фк " Челси " выиграть !!!
knijnik77
knijnik77
вчера в 22:23
Да, поможет на Бог!Удачи и победы Челси!!!
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
вчера в 22:20
Это же ржака, зачем Мозес?
13 RUS
13 RUS
вчера в 22:19
Хорошо пойдет под пивко,Барсе победы!
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
вчера в 22:18
В атаке одни лилипуты. Суарес просто гигантом выглядит.
lemon_kg
lemon_kg ответил raulmadrid_007
вчера в 22:14
raulmadrid_007:
Удачи Челси, фаны Реала с вами.
ахахаха скорее глоры))
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
вчера в 22:12
Удачи Барселоне!!!
Benfiquistas
Benfiquistas ответил Великий Князь
вчера в 22:10
Великий Князь:
Вечер каталонского плача и срача объявляется открытым.
Добрый вечер Князь!
raulmadrid_007
raulmadrid_007
вчера в 22:10
Удачи Челси, фаны Реала с вами.
Пластун
Пластун
вчера в 22:07
Матч обещает быть знатным. В любом случае Челси не выиграть ЛЧ в этом году, слишком состав не понятный. А вот Барса с покупкой Дембеле себя сама загнала с ротацией в нападении.
DVoxNN
DVoxNN
вчера в 22:06
Игра будет тяжелой. Удачи и честного судейства обеим командам.
Benfiquistas
Benfiquistas
вчера в 22:05
Покажите красоту.
Пластун
Пластун
вчера в 22:05
Всё решит первый матч. Мне так видится. Барселона сейчас пробуксовывает и Челси дымит знатно. Всё будет зависить от настроя Месси. Как показывает практика если он не настроится то только Марк спасает. Надеюсь на позитивный настрой и стену.
RussianHorse
RussianHorse
вчера в 22:03
Победы синим.
Mister_Leo
Mister_Leo
вчера в 22:03
Барса выставила сильнейший состав )) удачи католонцем !! надо вскрыть автобус
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:02
Махач будет нехилый
Великий Князь
Великий Князь
вчера в 22:01
Вечер каталонского плача и срача объявляется открытым.
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 21:57
Боевые составы, жду очень хорошей игры встречных курсах. Пусть победить сильнейший.
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