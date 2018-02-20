Моуриньо: «Монтелла - итальянец, он знает, как организовать игру в обороне»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от матча с «Севильей» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мечтать о победе в Лиге чемпионов начинаешь примерно на стадии 1/4 финала, но никак не раньше. Когда впереди 1/8 финала, то нужно проделать еще очень долгий путь. Пока нам нужно сосредоточиться на очень непростом противостоянии. Монтелла - итальянец по национальности, а все итальянцы знают, как организовать и отладить игру в обороне. В общем, нам надо показать свой лучший футбол. Об ответном матче будем думать примерно в 22:30, но никак не раньше», - сказал Моуриньо.