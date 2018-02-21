Черчесов: «Если иностранцы хотят выступать за Россию - прекрасно, но мы этого не просили»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о натурализации в российском футболе:
«В нашей команде уже есть такой прецедент - Гильерме и Фернандес. Нойштедтера и Рауша не берем - это русские ребята и просто забрали свои паспорта. Они же не виноваты, что их родители уехали.
Мы никого специально не просим получить гражданство, потому что ты сразу автоматически попадаешь под определенную зависимость. Прося футболиста сделать паспорт, ты предоставляешь ему определенный абонемент на вызов в сборную. И потом никому не докажешь, сильнее он конкурента или нет. Ведь если его не приглашать, то будут возникать вопросы, зачем вообще просили. Гильерме, между прочим, говорит по-русски, как и мы. И он по своей воле получил российский паспорт. Фернандес тоже, Жоаозиньо. Если они хотят выступать за Россию - прекрасно, но мы этого не просили. Они сами сделали выбор, встали в конкурентный ряд, где мы оцениваем их игру и менталитет».
в предсезонку, и с такими трансферами вряд ли
они планируют вылетать в пердив, а насчет Рауша
чисто субъективное мнение, кому то он и по душе,
но из Бундеслиги переходить в российский чемпионат,
это уже обычно по возрасту или с квалификацией не то,
в беседы о том,что хочет быть на виду главного тренера,
это в пользу бедных, т.к. Саламыч его вытащил из Кельна,
просто два года назад Нойштедтер, а теперь вот этот Рауш,
первый накосячил на европе, этот может напривозить на мире...
в предсезонку, и с такими трансферами вряд ли
они планируют вылетать в пердив, а насчет Рауша
чисто субъективное мнение, кому то он и по душе,
но из Бундеслиги переходить в российский чемпионат,
это уже обычно по возрасту или с квалификацией не то,
в беседы о том,что хочет быть на виду главного тренера,
это в пользу бедных, т.к. Саламыч его вытащил из Кельна,
просто два года назад Нойштедтер, а теперь вот этот Рауш,
первый накосячил на европе, этот может напривозить на мире...
Ну да не суть ! Капитан Хедира ? ) С чего вдруг ? У бундесов по большому счету
за это время было не так уж и много кэпов : Маттеус, Эффенберг, Кан, Баллак,
Лам, Швайни и Нойер. Хедира каким боком ? ) Он ныне даже не всегда основа.
Каких негров основы убрать ? ) Только Боатенг + немец-поляк Горецка и турок Озил...
Вся остальная основа стабильно немцы, уже состав озвучивал,а то что к основе
подпускают Мустафи, Джана,Сане.....так они не железные игроки основы.......
А у нас кроме Гили, и он не основа,только Фернандес, но у нас на правом фланге
ему альтернативы сейчас нет, а так вроде натурализованных у нас не наблюдается...
Ну да не суть ! Капитан Хедира ? ) С чего вдруг ? У бундесов по большому счету
за это время было не так уж и много кэпов : Маттеус, Эффенберг, Кан, Баллак,
Лам, Швайни и Нойер. Хедира каким боком ? ) Он ныне даже не всегда основа.
Каких негров основы убрать ? ) Только Боатенг + немец-поляк Горецка и турок Озил...
Вся остальная основа стабильно немцы, уже состав озвучивал,а то что к основе
подпускают Мустафи, Джана,Сане.....так они не железные игроки основы.......
А у нас кроме Гили, и он не основа,только Фернандес, но у нас на правом фланге
ему альтернативы сейчас нет, а так вроде натурализованных у нас не наблюдается...
Боатенга, бразильца Какау которого сам Лёв приглошал и тому подобных и посмотрим кто останется. Не спорю что в Германии раньше натурализованных ещё больше было. Но суть не в этом. Речь о том, почему в нашей сборной, такой не далёкий тренер, который не хочет перенять опыт ведущих футбольных стран. Натурализация прослеживается во многих европейских странах и идёт им на пользу, только злоупотреблять этим не надо.
Боатенга, бразильца Какау которого сам Лёв приглошал и тому подобных и посмотрим кто останется. Не спорю что в Германии раньше натурализованных ещё больше было. Но суть не в этом. Речь о том, почему в нашей сборной, такой не далёкий тренер, который не хочет перенять опыт ведущих футбольных стран. Натурализация прослеживается во многих европейских странах и идёт им на пользу, только злоупотреблять этим не надо.
Не так и много,а стремятся вообще, исключительно на своих
делать упор,хорошее поколение у них подросло сейчас,
хотя сборную 1990 не повторить,,когда чемпионами мира стали,
вот там кроме Литтбарски были вообще только одни немцы.
Не так и много,а стремятся вообще, исключительно на своих
делать упор,хорошее поколение у них подросло сейчас,
хотя сборную 1990 не повторить,,когда чемпионами мира стали,
вот там кроме Литтбарски были вообще только одни немцы.
Из этих футболистов из железной основы только и Озил,
остальные все бундесы, сейчас у них уклон сделан
на доморощенных немцев,а не натурализованных,
вот раньше было половина состава, лет 10 назад,
до этого вообще были одни бундесы.кроме Шолля
и Салихамиджича, а сейчас основа сплошь бундесы :
Нойер,Мюллер, Дракслер, Киммих, Хуммельс, Кроос, Ройс, Вернер.
Плюс Горецка, Боатенг и Озил......не говоря уже о запасе :
Руди,Зюле, Платенхаардт, Вагнер,Брандт......доморощенные......
Из этих футболистов из железной основы только и Озил,
остальные все бундесы, сейчас у них уклон сделан
на доморощенных немцев,а не натурализованных,
вот раньше было половина состава, лет 10 назад,
до этого вообще были одни бундесы.кроме Шолля
и Салихамиджича, а сейчас основа сплошь бундесы :
Нойер,Мюллер, Дракслер, Киммих, Хуммельс, Кроос, Ройс, Вернер.
Плюс Горецка, Боатенг и Озил......не говоря уже о запасе :
Руди,Зюле, Платенхаардт, Вагнер,Брандт......доморощенные......
Слишком гордый Саламыч, в минус сборной, не хочет иностранцев, да и от русских нос воротит, Денисов не даст соврать.
Дайте Бердыеву шанс!!!
Слишком гордый Саламыч, в минус сборной, не хочет иностранцев, да и от русских нос воротит, Денисов не даст соврать.
Дайте Бердыеву шанс!!!
что у Рауша какое то лобби, когда-то он в Ганновере играл неплохо,
не супер, но вполне сносно,даже в молодежке сборной бундесов
успел поиграть,как начал сдуваться, оказался по итогу в Кельне,
и все с травмой,в этом году с последнего места не выползал Кельн,
а в итоге теперь он перебрался в наш чемп. Как по твоему, о чем
это говорит ? Только о том ,что карьера пошла по нисходящей,
а теперь вдруг в сборную понадобился, очередной сбитый летчик,
как обычно, и как Нойштедтер, вынырнул буквально за полгода..
Подожди, на чемпионате мира принесет он нашим еще косяков.....
что у Рауша какое то лобби, когда-то он в Ганновере играл неплохо,
не супер, но вполне сносно,даже в молодежке сборной бундесов
успел поиграть,как начал сдуваться, оказался по итогу в Кельне,
и все с травмой,в этом году с последнего места не выползал Кельн,
а в итоге теперь он перебрался в наш чемп. Как по твоему, о чем
это говорит ? Только о том ,что карьера пошла по нисходящей,
а теперь вдруг в сборную понадобился, очередной сбитый летчик,
как обычно, и как Нойштедтер, вынырнул буквально за полгода..
Подожди, на чемпионате мира принесет он нашим еще косяков.....
Он осоновную роль закрывать фланг свой левый не делает.
зато все что угодно остальное : исполнять стандарты,
бежать вперед по бровке, бросая свой фланг и не успевая
возвращаться назад, это с большим успехом как здрасти,
и откуда только этот нафталин выдрали, словно лоббирует кто-то....
Он осоновную роль закрывать фланг свой левый не делает.
зато все что угодно остальное : исполнять стандарты,
бежать вперед по бровке, бросая свой фланг и не успевая
возвращаться назад, это с большим успехом как здрасти,
и откуда только этот нафталин выдрали, словно лоббирует кто-то....
И так сборная не особо и свежая получается,
еще и игрока лысого притянул из за бугра.,
который проваливает свой фланг напрочь,
и тащити тащит его за уши в сборную,
свою основную роль закрывать левый фланг,
ему бы как раз следовало помнить об этом,
а не бросать свою зону и бежать исполнять
стандарты впереди.а тыл проваливать напрочь....
И так сборная не особо и свежая получается,
еще и игрока лысого притянул из за бугра.,
который проваливает свой фланг напрочь,
и тащити тащит его за уши в сборную,
свою основную роль закрывать левый фланг,
ему бы как раз следовало помнить об этом,
а не бросать свою зону и бежать исполнять
стандарты впереди.а тыл проваливать напрочь....