Черчесов: «Если иностранцы хотят выступать за Россию - прекрасно, но мы этого не просили»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о натурализации в российском футболе:

«В нашей команде уже есть такой прецедент - Гильерме и Фернандес. Нойштедтера и Рауша не берем - это русские ребята и просто забрали свои паспорта. Они же не виноваты, что их родители уехали.

Мы никого специально не просим получить гражданство, потому что ты сразу автоматически попадаешь под определенную зависимость. Прося футболиста сделать паспорт, ты предоставляешь ему определенный абонемент на вызов в сборную. И потом никому не докажешь, сильнее он конкурента или нет. Ведь если его не приглашать, то будут возникать вопросы, зачем вообще просили. Гильерме, между прочим, говорит по-русски, как и мы. И он по своей воле получил российский паспорт. Фернандес тоже, Жоаозиньо. Если они хотят выступать за Россию - прекрасно, но мы этого не просили. Они сами сделали выбор, встали в конкурентный ряд, где мы оцениваем их игру и менталитет».