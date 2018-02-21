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Черчесов: «Если иностранцы хотят выступать за Россию - прекрасно, но мы этого не просили»

сегодня, 01:00

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о натурализации в российском футболе:

«В нашей команде уже есть такой прецедент - Гильерме и Фернандес. Нойштедтера и Рауша не берем - это русские ребята и просто забрали свои паспорта. Они же не виноваты, что их родители уехали. 

Мы никого специально не просим получить гражданство, потому что ты сразу автоматически попадаешь под определенную зависимость. Прося футболиста сделать паспорт, ты предоставляешь ему определенный абонемент на вызов в сборную. И потом никому не докажешь, сильнее он конкурента или нет. Ведь если его не приглашать, то будут возникать вопросы, зачем вообще просили. Гильерме, между прочим, говорит по-русски, как и мы. И он по своей воле получил российский паспорт. Фернандес тоже, Жоаозиньо. Если они хотят выступать за Россию - прекрасно, но мы этого не просили. Они сами сделали выбор, встали в конкурентный ряд, где мы оцениваем их игру и менталитет».

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Все комментарии
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Гуливер
сегодня в 03:19
Гуливер:
всё правильно Рауш перешёл в дно
Динамо неплохую трансферную политику провело
в предсезонку, и с такими трансферами вряд ли
они планируют вылетать в пердив, а насчет Рауша
чисто субъективное мнение, кому то он и по душе,
но из Бундеслиги переходить в российский чемпионат,
это уже обычно по возрасту или с квалификацией не то,
в беседы о том,что хочет быть на виду главного тренера,
это в пользу бедных, т.к. Саламыч его вытащил из Кельна,
просто два года назад Нойштедтер, а теперь вот этот Рауш,
первый накосячил на европе, этот может напривозить на мире...
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Doping87
сегодня в 03:09
Doping87:
Основа или нет это решит Лёв. Убери всех негров, турок, поляков, капитана Хедиру, Боатенга, бразильца Какау которого сам Лёв приглошал и тому подобных и посмотрим кто останется. Не спорю что в Германии раньше натурализованных ещё больше было. Но суть не в этом. Речь о том, почему в нашей сборной, такой не далёкий тренер, который не хочет перенять опыт ведущих футбольных стран. Натурализация прослеживается во многих европейских странах и идёт им на пользу, только злоупотреблять этим не надо.
29 лет после наших сборников притапливаю за бундесов на чемпиоантах мира.
Ну да не суть ! Капитан Хедира ? ) С чего вдруг ? У бундесов по большому счету
за это время было не так уж и много кэпов : Маттеус, Эффенберг, Кан, Баллак,
Лам, Швайни и Нойер. Хедира каким боком ? ) Он ныне даже не всегда основа.
Каких негров основы убрать ? ) Только Боатенг + немец-поляк Горецка и турок Озил...
Вся остальная основа стабильно немцы, уже состав озвучивал,а то что к основе
подпускают Мустафи, Джана,Сане.....так они не железные игроки основы.......
А у нас кроме Гили, и он не основа,только Фернандес, но у нас на правом фланге
ему альтернативы сейчас нет, а так вроде натурализованных у нас не наблюдается...
Гуливер
Гуливер ответил NAZAR 007
сегодня в 03:08
NAZAR 007:
Ниже Щенникова и Полуяхтова. У меня даже тени сомнения нет, что у Рауша какое то лобби, когда-то он в Ганновере играл неплохо, не супер, но вполне сносно,даже в молодежке сборной бундесов успел поиграть,как начал сдуваться, оказался по итогу в Кельне, и все с травмой,в этом году с последнего места не выползал Кельн, а в итоге теперь он перебрался в наш чемп. Как по твоему, о чем это говорит ? Только о том ,что карьера пошла по нисходящей, а теперь вдруг в сборную понадобился, очередной сбитый летчик, как обычно, и как Нойштедтер, вынырнул буквально за полгода.. Подожди, на чемпионате мира принесет он нашим еще косяков.....
всё правильно Рауш перешёл в дно
Kerri
Kerri
сегодня в 02:56
Черчесова убирать из сборной! Однозначно!
Doping87
Doping87 ответил NAZAR 007
сегодня в 02:41
NAZAR 007:
Мустафи, Рюдигер, Гюндоган,Сане,Боатенг, Юнес,Озил, Джан ,Хедира,Демирбай,Демме.. Из этих футболистов из железной основы только и Озил, остальные все бундесы, сейчас у них уклон сделан на доморощенных немцев,а не натурализованных, вот раньше было половина состава, лет 10 назад, до этого вообще были одни бундесы.кроме Шолля и Салихамиджича, а сейчас основа сплошь бундесы : Нойер,Мюллер, Дракслер, Киммих, Хуммельс, Кроос, Ройс, Вернер. Плюс Горецка, Боатенг и Озил......не говоря уже о запасе : Руди,Зюле, Платенхаардт, Вагнер,Брандт......доморощенные......
Основа или нет это решит Лёв. Убери всех негров, турок, поляков, капитана Хедиру,
Боатенга, бразильца Какау которого сам Лёв приглошал и тому подобных и посмотрим кто останется. Не спорю что в Германии раньше натурализованных ещё больше было. Но суть не в этом. Речь о том, почему в нашей сборной, такой не далёкий тренер, который не хочет перенять опыт ведущих футбольных стран. Натурализация прослеживается во многих европейских странах и идёт им на пользу, только злоупотреблять этим не надо.
амурец
амурец
сегодня в 02:07
быть тренером сборной Черчесова тоже не просили
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Doping87
сегодня в 02:03
Doping87:
Если Стас это в серьез, то он полный обморок. Помоему давно пора уже агентов засылать за ЦЗ. В Сербии, Хорватии, Словении, Словакии и тд полно говорящих на русском игроков, а как известно там умеют вырастить добротных защитников. Половина сборной Германии, Турки, Поляки,Ганцы,Швейцарцы, и тому подобные Африканцы, а они притендуют на чемпионов мира в этом году! Слишком гордый Саламыч, в минус сборной, не хочет иностранцев, да и от русских нос воротит, Денисов не даст соврать. Дайте Бердыеву шанс!!!
Из железной основы лишь трое -не доморощенные немцы.
Не так и много,а стремятся вообще, исключительно на своих
делать упор,хорошее поколение у них подросло сейчас,
хотя сборную 1990 не повторить,,когда чемпионами мира стали,
вот там кроме Литтбарски были вообще только одни немцы.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Doping87
сегодня в 01:59
Doping87:
Если Стас это в серьез, то он полный обморок. Помоему давно пора уже агентов засылать за ЦЗ. В Сербии, Хорватии, Словении, Словакии и тд полно говорящих на русском игроков, а как известно там умеют вырастить добротных защитников. Половина сборной Германии, Турки, Поляки,Ганцы,Швейцарцы, и тому подобные Африканцы, а они притендуют на чемпионов мира в этом году! Слишком гордый Саламыч, в минус сборной, не хочет иностранцев, да и от русских нос воротит, Денисов не даст соврать. Дайте Бердыеву шанс!!!
Мустафи, Рюдигер, Гюндоган,Сане,Боатенг, Юнес,Озил, Джан ,Хедира,Демирбай,Демме..

Из этих футболистов из железной основы только и Озил,
остальные все бундесы, сейчас у них уклон сделан
на доморощенных немцев,а не натурализованных,
вот раньше было половина состава, лет 10 назад,
до этого вообще были одни бундесы.кроме Шолля
и Салихамиджича, а сейчас основа сплошь бундесы :

Нойер,Мюллер, Дракслер, Киммих, Хуммельс, Кроос, Ройс, Вернер.
Плюс Горецка, Боатенг и Озил......не говоря уже о запасе :
Руди,Зюле, Платенхаардт, Вагнер,Брандт......доморощенные......
Doping87
Doping87
сегодня в 01:48
Если Стас это в серьез, то он полный обморок. Помоему давно пора уже агентов засылать за ЦЗ. В Сербии, Хорватии, Словении, Словакии и тд полно говорящих на русском игроков, а как известно там умеют вырастить добротных защитников. Половина сборной Германии, Турки, Поляки,Ганцы,Швейцарцы, и тому подобные Африканцы, а они притендуют на чемпионов мира в этом году!
Слишком гордый Саламыч, в минус сборной, не хочет иностранцев, да и от русских нос воротит, Денисов не даст соврать.

Дайте Бердыеву шанс!!!
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Владимipъ Григорянъ
сегодня в 01:43
Владимipъ Григорянъ:
Ну уж классом выше будет Комбарова.. То что Рауш делает на поле - установки тренера) Все вопросы к Станиславу)
Ниже Щенникова и Полуяхтова. У меня даже тени сомнения нет,
что у Рауша какое то лобби, когда-то он в Ганновере играл неплохо,
не супер, но вполне сносно,даже в молодежке сборной бундесов
успел поиграть,как начал сдуваться, оказался по итогу в Кельне,
и все с травмой,в этом году с последнего места не выползал Кельн,
а в итоге теперь он перебрался в наш чемп. Как по твоему, о чем
это говорит ? Только о том ,что карьера пошла по нисходящей,
а теперь вдруг в сборную понадобился, очередной сбитый летчик,
как обычно, и как Нойштедтер, вынырнул буквально за полгода..
Подожди, на чемпионате мира принесет он нашим еще косяков.....
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ ответил NAZAR 007
сегодня в 01:40
NAZAR 007:
Рауша насмотрелся в Бундеслиге : чем он усилит сборную ? Он осоновную роль закрывать фланг свой левый не делает. зато все что угодно остальное : исполнять стандарты, бежать вперед по бровке, бросая свой фланг и не успевая возвращаться назад, это с большим успехом как здрасти, и откуда только этот нафталин выдрали, словно лоббирует кто-то....
Ну уж классом выше будет Комбарова.. То что Рауш делает на поле - установки тренера) Все вопросы к Станиславу)
За адекватность
За адекватность
сегодня в 01:39
Вы скоро лимитом и клубный футбол убьёте, а наши паспортисты в 19 лет будут в 5-ти тысячные купюры сморкаться и писать об этом в соц. сетях. Какая сборная, очнитесь!!!
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Владимipъ Григорянъ
сегодня в 01:39
Владимipъ Григорянъ:
Это всё тактика тренера. Рауш хотя бы чуток усилит команду. Вот Идову не будет за Россию играть, в сборной Нигерии звезды хотя бы есть.
Рауша насмотрелся в Бундеслиге : чем он усилит сборную ?
Он осоновную роль закрывать фланг свой левый не делает.
зато все что угодно остальное : исполнять стандарты,
бежать вперед по бровке, бросая свой фланг и не успевая
возвращаться назад, это с большим успехом как здрасти,
и откуда только этот нафталин выдрали, словно лоббирует кто-то....
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ ответил NAZAR 007
сегодня в 01:34
NAZAR 007:
Надоел он со своим Раушем бестолковым. И так сборная не особо и свежая получается, еще и игрока лысого притянул из за бугра., который проваливает свой фланг напрочь, и тащити тащит его за уши в сборную, свою основную роль закрывать левый фланг, ему бы как раз следовало помнить об этом, а не бросать свою зону и бежать исполнять стандарты впереди.а тыл проваливать напрочь....
Это всё тактика тренера. Рауш хотя бы чуток усилит команду. Вот Идову не будет за Россию играть, в сборной Нигерии звезды хотя бы есть.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Владимipъ Григорянъ
сегодня в 01:25
Владимipъ Григорянъ:
Он сказал, что любит Нигерию и его всё устраивает. Теоретически можно, но он сам думаю откажется.
Надоел он со своим Раушем бестолковым.
И так сборная не особо и свежая получается,
еще и игрока лысого притянул из за бугра.,
который проваливает свой фланг напрочь,
и тащити тащит его за уши в сборную,
свою основную роль закрывать левый фланг,
ему бы как раз следовало помнить об этом,
а не бросать свою зону и бежать исполнять
стандарты впереди.а тыл проваливать напрочь....
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ ответил Zenit0077
сегодня в 01:21
Zenit0077:
А что лысому мешало его до этого вызвать? Кстати это был товарищеский матч, так что за Россию он все ещё может быть заигран!
Он сказал, что любит Нигерию и его всё устраивает. Теоретически можно, но он сам думаю откажется.
Zenit0077
Zenit0077 ответил Владимipъ Григорянъ
сегодня в 01:20
Владимipъ Григорянъ:
Он уже за Нигерию играет. Даже успел Аргентосам положить мячик.
А что лысому мешало его до этого вызвать? Кстати это был товарищеский матч, так что за Россию он все ещё может быть заигран!
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ ответил Zenit0077
сегодня в 01:18
Zenit0077:
У Идову есть Русский паспорт да что там паспорт... Он а России прожил всю жизнь, а усатый на его позицию ставит Комбарова 🤦‍♂️
Он уже за Нигерию играет. Даже успел Аргентосам положить мячик.
Zenit0077
Zenit0077
сегодня в 01:14
У Идову есть Русский паспорт да что там паспорт... Он а России прожил всю жизнь, а усатый на его позицию ставит Комбарова 🤦‍♂️
Сантус
Сантус
сегодня в 01:09
Правильно.Братов Березуцких клонировать и на все позиции.)
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