Конте: «Игра „Челси“ была близка к идеальной. Возможно, мы заслуживали большего»

Наставник «Челси» Антонио Конте подвёл итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1) против «Барселоны»:

«Наша игра была близка к идеальной. Допустили только одну ошибку, но мы знаем, что играя против „Барселоны“ с Месси, Иньестой и Суаресом, за каждую ошибку приходится расплачиваться. Жаль, но я очень горжусь своими игроками. Они чётко придерживались плана на игру. Очень жаль, сегодня нам немного не повезло.

План на игру был действительно хорошим, а игроки как следует приложили свои усилия, чтобы воплотить его. Счёт 1:1, но, возможно, мы заслуживали большего.

Окончательный результат поединка неизвестен. Вся борьба впереди. Будет очень сложно, но наша игра придаётся нам уверенности, чтобы попытаться сделать что-то невероятное в ответной встрече».