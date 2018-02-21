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Конте: «Игра „Челси“ была близка к идеальной. Возможно, мы заслуживали большего»

сегодня, 01:51
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Наставник «Челси» Антонио Конте подвёл итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1) против «Барселоны»:

«Наша игра была близка к идеальной. Допустили только одну ошибку, но мы знаем, что играя против „Барселоны“ с Месси, Иньестой и Суаресом, за каждую ошибку приходится расплачиваться. Жаль, но я очень горжусь своими игроками. Они чётко придерживались плана на игру. Очень жаль, сегодня нам немного не повезло.

План на игру был действительно хорошим, а игроки как следует приложили свои усилия, чтобы воплотить его. Счёт 1:1, но, возможно, мы заслуживали большего.

Окончательный результат поединка неизвестен. Вся борьба впереди. Будет очень сложно, но наша игра придаётся нам уверенности, чтобы попытаться сделать что-то невероятное в ответной встрече».

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
сегодня в 02:38
Если на своем поле это идеальная игра для Конте, стесняюсь спросить, какая в ответке будет идеальной? Владение 5 на 95, одна контра, 1 удар, один гол? Идеальная игра? К Роберто ди Маттео, у него вышло. Нейтрален ко всем клубам, кроме российских в еврокубках, но пытаюсь следить за общими событиями. Один держал под контролем, у второго игра близка к идеальной..... Ответные матчи всё рассудят. ИМХО.
barcelonistas
barcelonistas
сегодня в 02:34
И еще один профан.

Фабрегас: «Фантастическая игра "Челси", но не результат»
barcelonistas
barcelonistas
сегодня в 02:31
Ахахах, да ну?

barcelonistas
У Барсы типичный февральский спад, это видно и здесь и по последним матчам Примеры - сегодня сыграли так же. Челси же на уровне своего потолка.

Медив
Поверь, это все еще кризисный Челси, который получил два разгрома подряд в чемпе. Я тебе расстрою, мене проблемная команда из АПЛ устроит Барселоне февраль в любой месяц года

ROMA DROGBA
Я улыбнулся...
Челси на потолке? Отнюдь. Челси сейчас если не мертвый, то полумертвый.
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Ну, возможно Конте просто не разбирается в футболе.
калач
калач
сегодня в 02:25
идеальная игра в 5 защитников, в Барселоне будут играть в 9 защитников + бегунок для контратак
Doping87
Doping87
сегодня в 01:59
Заслуживали не спорю. Можно было решать многое в первом тайме, штанги выручили Тер Штегена. А Куртуа мало того что не выручил, а ещё и ошибся пропустив в ближний. Конте великий тактик!
Но ставочка сыграла))))
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