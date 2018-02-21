Конте: «Игра „Челси“ была близка к идеальной. Возможно, мы заслуживали большего»

Наставник «Челси» Антонио Конте подвёл итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1) против «Барселоны»:
«Наша игра была близка к идеальной. Допустили только одну ошибку, но мы знаем, что играя против „Барселоны“ с Месси, Иньестой и Суаресом, за каждую ошибку приходится расплачиваться. Жаль, но я очень горжусь своими игроками. Они чётко придерживались плана на игру. Очень жаль, сегодня нам немного не повезло.
План на игру был действительно хорошим, а игроки как следует приложили свои усилия, чтобы воплотить его. Счёт 1:1, но, возможно, мы заслуживали большего.
Окончательный результат поединка неизвестен. Вся борьба впереди. Будет очень сложно, но наша игра придаётся нам уверенности, чтобы попытаться сделать что-то невероятное в ответной встрече».
Фабрегас: «Фантастическая игра "Челси", но не результат»
Фабрегас: «Фантастическая игра "Челси", но не результат»
barcelonistas
У Барсы типичный февральский спад, это видно и здесь и по последним матчам Примеры - сегодня сыграли так же. Челси же на уровне своего потолка.
Медив
Поверь, это все еще кризисный Челси, который получил два разгрома подряд в чемпе. Я тебе расстрою, мене проблемная команда из АПЛ устроит Барселоне февраль в любой месяц года
ROMA DROGBA
Я улыбнулся...
Челси на потолке? Отнюдь. Челси сейчас если не мертвый, то полумертвый.
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Ну, возможно Конте просто не разбирается в футболе.
barcelonistas
У Барсы типичный февральский спад, это видно и здесь и по последним матчам Примеры - сегодня сыграли так же. Челси же на уровне своего потолка.
Медив
Поверь, это все еще кризисный Челси, который получил два разгрома подряд в чемпе. Я тебе расстрою, мене проблемная команда из АПЛ устроит Барселоне февраль в любой месяц года
ROMA DROGBA
Я улыбнулся...
Челси на потолке? Отнюдь. Челси сейчас если не мертвый, то полумертвый.
------
Ну, возможно Конте просто не разбирается в футболе.
Но ставочка сыграла))))
Но ставочка сыграла))))